Фантастический боевик «День курка» и другие премьеры недели

«День курка» (оригинальное название — Boss Level), 2019, США, фантастика.

Режиссер: Джо Карнахан. В ролях: Фрэнк Грилло, Мэл Гибсон и др.

В российском прокате с 11 марта.

Если герой «Дня сурка» постоянно просыпался под хит I Got You Babe, то у экс-спецназовца Роя «будильник» поинтереснее — от сна его отрывает убийца с мачете. И так каждое утро. Справившись с одним киллером, Рой тут же встречает второго, палящего по нему из пулемета, а затем будут карлик с бомбой, японка с самурайским мечом и другие душегубы. Кого-то из них Рою удастся победить, но в итоге его все же отправят на тот свет, с которого он на следующее утро загадочным образом возвращается.

Аналогии с вышеупомянутым «Днем сурка» понятны, не зря в России приключения Роя получили название «День курка» (в кои-то веки прокатчики придумали что-то смешное). Однако авторы ленты вдохновлялись и другими хитами — например, «Гранью будущего». Отсюда, видимо, и желание запихать в полтора с небольшим часа максимальное число жанров — тут тебе и боевик, и черная комедия, и научная фантастика. В результате фильм оказывается похожим на управляемую водителем-новичком машину, которая то резко разгоняется, то столь же резко тормозит, то вообще глохнет. Особенно уныло становится в те моменты, когда горе-авто скатывается в сторону мелодрамы: в эти минуты хочется, чтобы кто-то из киллеров поскорее «перезагрузил» героя, пустив ему пулю в лоб.

«Земля кочевников» (оригинальное название — Nomadland), 2020, США, драма.

Режиссер: Хлоя Чжао. В ролях: Фрэнсис МакДорманд, Боб Уэллс и др.

В российском прокате с 11 марта.

«Земля кочевников» — самая громкая картина прошлого года, продолжающая успешно кочевать по миру. Главный приз в Венеции и триумф на недавнем «Золотом глобусе» намекают на то, что и на «Оскаре» фильм будет в числе фаворитов. Драма о потерявших работу и жилье американцах, которые скитаются по стране в поисках сезонного заработка, заставляет вспомнить о написанном в 1939-м романе Стейнбека «Гроздья гнева» — за 80 лет, получается, ничего в США не изменилось, разве что оптимизма прибавилось.

«Асоциальная сеть» (оригинальное название — Silk Road), 2020, США, триллер.

Режиссер: Тиллер Расселл. В ролях: Ник Робинсон, Джейсон Кларк и др.

В российском прокате с 11 марта.

Зрители, которых пандемия заставила перейти на покупки в онлайн-режиме, не без интереса ознакомятся с драмой «Асоциальная сеть», рассказывающей о том, как студент открыл сетевой магазин по продаже наркоты. Работал стартап по принципу обычной интернет-барахолки, оплата биткойнами и скрывающий IP-адрес браузер помогали «бизнесмену» сохранять анонимность. Особый шик этой вполне реальной истории придает тот факт, что раскрыл дело немолодой агент, лишь в процессе охоты на сетевого наркобарона научившийся пользоваться компьютером.