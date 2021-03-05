«Редко кто сталкивался с моей «внутренней Лидией»: Пегова рассказала о своей суровой стороне

11 марта в прокат выходит романтическая комедия «Только серьезные отношения». В ней актриса Ирина Пегова играет мать главной героини и по совместительству майора полиции с жестким нравом Лидию Чижик. По сюжету картины женщина должна вразумить свою непутевую дочь, а также вернуть домой загулявшего мужа. И она делает это со всем багажом знаний бывалого стража порядка.

Такой пример властной, чересчур организованной и бескомпромиссной женщины в карьере артистки встретился впервые. В одном из интервью Пегову спросили, отличается ли она по характеру от своего персонажа или тоже может при необходимости включить «майора».

«Во мне на сто процентов есть строгость, которая присуща моей героине. Но в жизни я ее стараюсь максимально прятать, поэтому, возможно, со стороны и не скажешь, что я строгая. Редко кто сталкивался с моей «внутренней Лидией», — с улыбкой ответила актриса. — А в фильме «Только серьезные отношения» у меня была возможность дать волю этой своей стороне характера. Поэтому вживалась в образ с удовольствием».

Пегова отметила, что новый фильм можно смело отнести к семейному кино. Поднятые в нем темы найдут отклик и у современной молодежи, и у их родителей. По сюжету одинокая студентка тщетно ищет себе парня через сайт знакомств и так увлеклась, что начала проседать в учебе. Спасать положение из глубинки приезжает отец девушки, который тут же сам начинает увлекаться свиданиями. Ну а за ним стоит ждать «тяжелую артиллерию» — суровую маму, работающую в полиции.

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