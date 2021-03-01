«Водкой меня растирали всей группой»: Балуев вспомнил, как чуть было не утонул на съемках «Му-му»

62-летний актер Александр Балуев стал известен благодаря многочисленным ролям военных, которых он играет просто мастерски. Но в интервью мужчина не устает напоминать, что в его карьере были разные персонажи. Например, в 1998 году вышел фильм «Му-му» Юрия Грымова, в котором артист играет Герасима.

Кстати, на съемках той картины Балуев чуть было не утонул. Причем, этот эпизод актер вспоминает очень ярко. По его словам, щенку, который был его партнером по сцене, надоело бесконечное катание на лодке, и тот прыгнул за борт. Люди с берега оповестили Александра об этом, и он тут же сиганул в воду, как был — в костюме Герасима.

«А это сентябрь, холодно, иногда даже снег шел… И тут я в реке — в красной рубахе, широких шароварах и в кирзовых сапогах, которые наполняются водой и тянут вниз, — рассказал Балуев изданию 7days. — Я как Садко. Водоросли вертикально стоят, вода чистая-чистая, а я опускаюсь на дно и оттуда смотрю наверх. Там уже два с половиной метра надо мной, и собачка медленно так над моей головой проплывает».

В тот момент мужчина понял, что если он оперативно ничего не предпримет, то найдет в этой речке свое последнее пристанище. Тогда он присел, оттолкнулся ото дна и всплыл прямо на щенка. Актер схватил животное и кинул его в сторону суши. Только вот похоже, что спасение больше требовалось ему самому, чем четвероногому.

«Потом мне ребята бросили веревку и вытащили на берег. Водкой меня растирали всей группой», — закончил историю Балуев.

В том же интервью он рассказал, что на съемках не раз падал с лошади, а как-то скакун даже протащил его несколько метров. По словам актера, это было очень больно. Инцидент произошел во время создания фильма «Кармелюк» 1985 года, и с тех пор Александр стал очень осторожно относиться к лошадям и доверять верховые сцены профессионалам.

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