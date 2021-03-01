Торжествуют «Земля кочевников», «Борат-2» и «Корона»: итоги «Золотого глобуса — 2021»

В категории «Лучшая музыка к фильму» победила анимационная лента от студии Pixar «Душа».

В ночь на 1 марта в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения кинопремии «Золотой глобус», которую называют репетицией «Оскара». И вот какой выбор в 2021 году сделала Голливудская ассоциация иностранной прессы, учредившая данную награду.

Лучший драматический фильм — «Земля кочевников». История о том, как в XXI веке в США живут люди без дома и без будущего.

Лучший фильм среди комедий и мюзиклов — «Борат-2». Казахстанский репортер вернулся в Америку, на этот раз с дочкой и более грандиозными планами.

Лучший драматический актер — Чедвик Боузман за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза». Картина о том, как темнокожие музыканты борются за свои права.

Лучшая драматическая актриса — Андра Дей за главную роль в картине «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Джазовая певица противостояла ненавистным чиновникам.

Лучший комедийный актер — Саша Барон Коэн в сиквеле «Бората».

Лучшая комедийная актриса — Розамунд Пайк в фильме «Аферистка». Это криминальная комедия с Питером Динклэйджем.

Лучший актер второго плана — Дэниел Калуя, сыгравший в ленте «Иуда и черный мессия». Еще одна история о борьбе темнокожих за свои права.

Лучшая актриса второго плана — Джоди Фостер, блеснувшая в «Мавританце». Экранизация мемуаров политического заключенного «Дневник Гуантанамо».

Лучший режиссер — Хлоя Чжао, поставившая «Землю кочевников».

Лучший сценарист — Аарон Соркин, написавший сюжет для картины «Суд над чикагской семеркой». Судебная драма о гонении американцев, протестовавших против войны во Вьетнаме.

Добавим, что в категории «Лучшая музыка к фильму» победила анимационная лента от студии Pixar «Душа». Сказка о джазовом музыканте, который умер и понял, как устроена загробная жизнь. Она стала лучшей среди всех анимационных фильмов, представленных на премии.

Среди сериалов в драме лучшей была признана «Корона» (лучшие актер и актриса так же из нее), а в комедии — канадский ситком «Шиттс Крик». Лучшим мини-сериалом ожидаемо признан «Ход королевы».

Напомним, премия «Оскар» назовет своих победителей 25 апреля.

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