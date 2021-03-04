Ретродрама «Рок-н-рольщики» и другие премьеры недели

«Рок-н-рольщики» (оригинальное название — Sing Street), 2016, Ирландия, драма.

Режиссер: Джон Карни. В ролях: Фердиа Уолш-Пило, Келли Торнтон и др.

В российском прокате с 3 марта.

Дублин, середина 80-х, 15-летний Конор идет в новую школу, влюбляется в красотку на год старше и, чтобы завоевать ее симпатии, собирает группу. Полдела сделано, осталось научиться нормально играть и превратить самодеятельность в нечто большее.

О плюсах пандемии сказано уже немало: вот и прокатчики, привыкшие откладывать на потом кучу классных фильмов, в условиях товарного дефицита вынуждены внимательнее отнестись к забракованным ранее картинам. Возможно, в 2016 году, когда вышла лента Sing Street, история о лабающих нафталиновый музон ирландских подростках кому-то в России показалась бесперспективной, однако за рубежом фильм стал хитом и номинантом на «Золотой глобус».

Спустя пять лет у нас наконец поняли, что 80-е уже давно в тренде, — и вот уже тинейджеры напевают шлягеры Рика Эстли, а критики рассуждают о том, что британская неоромантика стала последним ярким всплеском в истории рок-индустрии, которую в 90-е начал убивать интернет. Теперь Sing Street выходит и в России, правда, под идиотским названием «Рок-н-рольщики» — его авторы, видимо, считают, что группы Duran Duran, Spandau Ballet и The Cure, которыми вдохновлялся герой, на концертах делили гримерку с Элвисом и Чаком Берри.

«Белый снег», 2021, Россия, драма.

Режиссер: Николай Хомерики. В ролях: Ольга Лерман, Федор Добронравов и др.

В российском прокате с 3 марта.

После хоккеистов («Легенда № 17»), баскетболистов («Движение вверх»), футболистов («Стрельцов») и фехтовальщиц («На острие») настала очередь лыжниц — биографическая лента «Белый снег» расскажет о судьбе трехкратной олимпийской чемпионки Елены Вяльбе, которой, по мнению многих, на лыжне равных не было. Впрочем, в истории отечественного спорта вообще хватает персонажей, с которыми мало кто мог сравниться, — стало быть, новые драмы проголы-очки-секунды явно не за горами.

«Беги, прячься, бей» (оригинальное название — Run Hide Fight), 2020, США, боевик.

Режиссер: Кайл Ранкин. В ролях: Изабель Мэй, Томас Джейн и др.

В российском прокате с 3 марта.

В нашей системе координат сильная женщина сидит дома в обнимку с бокалом и кошкой, а вот за океаном все предельно серьезно. И если губастая блондинка-старшеклассница даст отпор напавшим на ее школу вооруженным отморозкам, то домой она вернется явно не к Барсику и бутылке шардоне.

Солирующая в боевике «Беги, прячься, бей» вышеупомянутая блондинка, конечно, не без странностей — встречается с тщедушным чернокожим очкариком, разговаривает с давно умершей матерью. Однако в современном политкорректном кино идеальные победители явно не в почете — выигрывают лишь те, кто немного ку-ку.