Милла Йовович сыграет колдунью в экранизации рассказа Джорджа Мартина

Хотели бы вы увидеть Миллу Йовович в «Игре престолов»? Наверняка бы актриса отлично вписалась в этот сериал, тем более, что с ожившими мертвецами она уже имела дело.

Но вот вам похожая новость: новым кинопроектом известной артистки стала экранизация одного из рассказов Джорджа Мартина. Речь идет о короткой истории «В затерянных землях» (In the Lost Lands), опубликованной писателем в 1982 году, задолго до книги «Игра престолов». Киношники собираются сделать из этой новеллы полнометражный фильм.

По сюжету, могущественная колдунья Грей Элис отправляется в путешествие в затерянные земли по приказу королевы, которая хочет спасти свою любовь. На пути у волшебницы встанут люди и демоны, а помогать ей будет лишь бродяга-проводник.

Как передает портал The Wrap, главную героиню сыграет Йовович, а ее спутника — звезда «Стражей галактики» Дэйв Батиста. Режиссировать картину собирается муж Миллы Пол Андерсон, который уже снял супругу в «Обители зла» и «Охотнике на чудовищ».

Стоит отметить, что 45-летняя актриса уже довольно-таки приелась зрителям в фантастических боевиках. Уход в сторону эпического фэнтези может стать для нее хорошим продолжением карьеры.

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