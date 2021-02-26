Мэл Гибсон о съемках в фильме «День курка»: «Я немножко заржавел, суставы скрипят»

Новую фантастическую экшн-комедию «День курка», который выходит на большие экраны 11 марта, стоит посмотреть тем, кто считает себя поклонником компьютерных игр-шутеров, в которых не предусмотрено сохранение.

О чем фильм

Итак, у главного героя Роя Палвера (Фрэнк Грилло) огромная проблема: каждое утро его снова и снова убивают киллеры. Иногда он получает пулю, иногда его взрывают, отрубают голову, закалывают. Затем день начинается заново и повторяется вновь и вновь по какой-то неведомой Рою причине.

Бывший спецназовец должен понять, каким образом угодил в эту временную петлю, как спасти свою бывшую жену Джемму (номинантка на «Оскар» Наоми Уоттс) и 11-летнего сына Джо (Рио Грилло, сын исполнителя главной роли), а главное – что задумал Вентор (обладатель премии «Оскар» Мэл Гибсон), злой гений военной исследовательской программы. В конечном итоге, Рой должен измениться к лучшему… Если, конечно, сможет спастись от очередного убийства.

Рукопашные схватки, изощренные методы убийства

Отряд убийц, которые пытаются отправить Роя Палвера на тот свет каждое утро, весьма колоритен. В их числе вооруженный мачете громила, которого Рой называет Мистер Доброеутро, размахивающая мечом отчаянная красотка Гуань-Йин, пиротехник Бы-Дыщ, вооружённые огнестрельным оружием роковые дамочки Пэм и Эсмеральда и копия самого Роя Палвера – «Рой №2».

Все они выполняют приказы Бретта, начальника отдела безопасности и правой руки полковника Вентора, неудержимой динамо-машины, не гнушающаяся никакими средствами для нейтрализации противника.

В фильме достаточно кулачных ударов, а также ударов ногами, стрельбы из гранатометов, пулеметных очередей из вертолетов, разносящий в хлам квартиру главного героя и прочих способов. А также рукопашные схватки, изощренные методы убийства и динамичные автомобильные погони, при помощи которых наемники и киллеры Вентора пытаются справиться с Роем Палвером.

«День курка» перевернет жанр боевиков вверх тормашками, – обещает исполнитель главной роли Фрэнк Грилло. – Хочется верить, что зрители будут испытывать те же эмоции, которые испытывал я, во время просмотра фильмов «Крепкий орешек» или «Смертельное оружие». Помню, я думал: «Никогда прежде не видел ничего подобного». Думаю, «День курка» перенесет зрителей в эпоху великих боевиков 80-х».

«Самыми сложными сценами стали те, в которых я выпрыгиваю из зданий или повисаю на высоте 15 метров»

«Однажды главного героя застрелили, поскольку съемки сцены требовали тщательного планирования по времени, – говорит режиссер Джо Карнахан (вы наверняка помните его фильмы «Козырные тузы», «Команда «А», а также «Плохие парни навсегда»). – Ну и та сцена, в которой Рой выпрыгивает из здания, и попадает под грузовик с песком. Удивительно, но мы сняли эту сцену одним дублем, хотя это было довольно сложно! Впрочем, у каждой зрелищной сцены были не только преимущества, но и сложности. Нам всем пришлось постараться, чтобы реализовать задуманное». «Самыми сложными сценами стали те, в которых я выпрыгиваю из зданий или повисаю на высоте 15 метров, — рассказывает Фрэнк Грилло — Они были сложны лично для меня, потому что я не в восторге от высоты. Но в целом мне все понравилось – и рукопашные поединки, и сражения на мечах. Это прямо моя стихия».

Новое смертельное оружие Мэла Гибсона

Коварный, хоть и словоохотливый и очаровательный полковник Вентор, руководит организацией, которая занимается разработкой установки «Посох Осириса», способной искажать пространство и время, а в перспективе угрожающей всему миру. Карнахану, Грилло и их коллегам нужен был талантливый профессионал, фильмография которого включала бы не только самые зрелищные боевики в истории кинематографа, но также серьезные драмы, исторические эпики, уморительные комедии, буффонады и даже… немножко Шекспира. Таким актером оказался обладатель премии «Оскар» Мэл Гибсон.

Впрочем, для самого Гибсона все было гораздо проще.

«Джо и Фрэнк предложили мне роль, добавив: «Мы повеселимся на славу». Я решил, что и этого вполне достаточно, чтобы нацепить черный костюм и немножко побыть вероломным», – усмехается актер. «Трюки всегда давались мне легко, – утверждает Гибсон. – Теперь же все, увы, не так просто, потому что я немножко заржавел. Суставы скрипят, и я уже не столь подвижен, каким был когда-то! В свое время я без труда брал любую преграду, теперь же очень важно заручиться поддержкой профессионального дублера, чтобы не упасть в грязь лицом перед камерой!»

Смотрите также: