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Мэл Гибсон о съемках в фильме «День курка»: «Я немножко заржавел, суставы скрипят»

Новую фантастическую экшн-комедию «День курка», который выходит на большие экраны 11 марта, стоит посмотреть тем, кто считает себя поклонником компьютерных игр-шутеров, в которых не предусмотрено сохранение.

Мэл Гибсон о съемках в фильме «День курка»: «Я немножко заржавел, суставы скрипят»
Мэл Гибсон в фильме «День курка»

О чем фильм

Итак, у главного героя Роя Палвера (Фрэнк Грилло) огромная проблема: каждое утро его снова и снова убивают киллеры. Иногда он получает пулю, иногда его взрывают, отрубают голову, закалывают. Затем день начинается заново и повторяется вновь и вновь по какой-то неведомой Рою причине.

Бывший спецназовец должен понять, каким образом угодил в эту временную петлю, как спасти свою бывшую жену Джемму (номинантка на «Оскар» Наоми Уоттс) и 11-летнего сына Джо (Рио Грилло, сын исполнителя главной роли), а главное – что задумал Вентор (обладатель премии «Оскар» Мэл Гибсон), злой гений военной исследовательской программы. В конечном итоге, Рой должен измениться к лучшему… Если, конечно, сможет спастись от очередного убийства.

Рукопашные схватки, изощренные методы убийства

Кадр из фильма «День курка»
Кадр из фильма «День курка»

Отряд убийц, которые пытаются отправить Роя Палвера на тот свет каждое утро, весьма колоритен. В их числе вооруженный мачете громила, которого Рой называет Мистер Доброеутро, размахивающая мечом отчаянная красотка Гуань-Йин, пиротехник Бы-Дыщ, вооружённые огнестрельным оружием роковые дамочки Пэм и Эсмеральда и копия самого Роя Палвера – «Рой №2».

Все они выполняют приказы Бретта, начальника отдела безопасности и правой руки полковника Вентора, неудержимой динамо-машины, не гнушающаяся никакими средствами для нейтрализации противника.

В фильме достаточно кулачных ударов, а также ударов ногами, стрельбы из гранатометов, пулеметных очередей из вертолетов, разносящий в хлам квартиру главного героя и прочих способов. А также рукопашные схватки, изощренные методы убийства и динамичные автомобильные погони, при помощи которых наемники и киллеры Вентора пытаются справиться с Роем Палвером.

«День курка» перевернет жанр боевиков вверх тормашками, – обещает исполнитель главной роли Фрэнк Грилло. – Хочется верить, что зрители будут испытывать те же эмоции, которые испытывал я, во время просмотра фильмов «Крепкий орешек» или «Смертельное оружие». Помню, я думал: «Никогда прежде не видел ничего подобного». Думаю, «День курка» перенесет зрителей в эпоху великих боевиков 80-х».

«Самыми сложными сценами стали те, в которых я выпрыгиваю из зданий или повисаю на высоте 15 метров»

Кадр из фильма «День курка»
Кадр из фильма «День курка»

«Однажды главного героя застрелили, поскольку съемки сцены требовали тщательного планирования по времени, – говорит режиссер Джо Карнахан (вы наверняка помните его фильмы «Козырные тузы», «Команда «А», а также «Плохие парни навсегда»). – Ну и та сцена, в которой Рой выпрыгивает из здания, и попадает под грузовик с песком. Удивительно, но мы сняли эту сцену одним дублем, хотя это было довольно сложно! Впрочем, у каждой зрелищной сцены были не только преимущества, но и сложности. Нам всем пришлось постараться, чтобы реализовать задуманное».

«Самыми сложными сценами стали те, в которых я выпрыгиваю из зданий или повисаю на высоте 15 метров, — рассказывает Фрэнк Грилло — Они были сложны лично для меня, потому что я не в восторге от высоты. Но в целом мне все понравилось – и рукопашные поединки, и сражения на мечах. Это прямо моя стихия».

Новое смертельное оружие Мэла Гибсона

Кадр из фильма «День курка»
Кадр из фильма «День курка»

Коварный, хоть и словоохотливый и очаровательный полковник Вентор, руководит организацией, которая занимается разработкой установки «Посох Осириса», способной искажать пространство и время, а в перспективе угрожающей всему миру. Карнахану, Грилло и их коллегам нужен был талантливый профессионал, фильмография которого включала бы не только самые зрелищные боевики в истории кинематографа, но также серьезные драмы, исторические эпики, уморительные комедии, буффонады и даже… немножко Шекспира. Таким актером оказался обладатель премии «Оскар» Мэл Гибсон.

Впрочем, для самого Гибсона все было гораздо проще.

«Джо и Фрэнк предложили мне роль, добавив: «Мы повеселимся на славу». Я решил, что и этого вполне достаточно, чтобы нацепить черный костюм и немножко побыть вероломным», – усмехается актер.

«Трюки всегда давались мне легко, – утверждает Гибсон. – Теперь же все, увы, не так просто, потому что я немножко заржавел. Суставы скрипят, и я уже не столь подвижен, каким был когда-то! В свое время я без труда брал любую преграду, теперь же очень важно заручиться поддержкой профессионального дублера, чтобы не упасть в грязь лицом перед камерой!»

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День куркаМэл ГибсонФрэнк Грилло