«Домашний вредитель»: звезды «Человека-паука» опубликовали три разных названия нового фильма

24 февраля трое звезд фильмов о Человеке-пауке из киновселенной Marvel опубликовали первые кадры из третьей части приключений супергероя. Том Холланд, играющий Питера Паркера, Зендая, исполнившая роль его подружки, и Джейкоб Баталон, экранный друг Паучка, один за другим сделали посты в Instagram, каждый из которых был снабжен разным кадром со съемок, а также постером с названием будущей картины. И, похоже, актеры решили пошутить над зрителями, так как заголовок фильма у каждого оказался свой.

По версии Тома, третья часть будет называться «Человек-паук: Звонок домой» (Phone Home).

Зендая утверждает, что это будет «Человек-паук: Кусочек дома» (Home Slice).

А вариант Баталона — «Человек-паук: Домашний вредитель» (Home-Wrecker).

При этом все трое пишут, как они счастливы поделиться с фанатами названием нового фильма. Ишь ты, какие приколисты! Решили навести шороху в ожидании выхода третьей части. А тем временем, в официальных источниках у картины нет четкого названия. Ее релиз намечен на середину декабря 2021 года.

Напомним, что в киновселенной Marvel у Человека-паука вышло два сольных фильма — «Возвращение домой» и «В дали от дома».

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