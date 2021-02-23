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Элайджа Вуд и Дэниел Рэдклифф рассказали, как их путали друг с другом после звездных ролей

Первого зрители запомнили, как Фродо из «Властелина колец», а второй может смело брать Гарри Поттера в качестве второго имени.

Элайджа Вуд и Дэниел Рэдклифф рассказали, как их путали друг с другом после звездных ролей
Элайджа Вуд и Дэниел Рэдклифф. Фото: globallookpress.com

Апрельский номер журнала Empire выйдет с большим парным интервью главных звезд двух фэнтезийных франшиз «Властелина колец» и «Гарри Поттера» — Элайджи Вуда и Дэниела Рэдклиффа. Суперпопулярные актеры рассказали изданию, как на их жизнь повлияли их самые знаковые роли, и еще добавили интересный факт — оказывается, их часто путали друг с другом.

«Однажды я ехал в лифте… Там были только я и еще один человек, и я чувствовал, как он пристально смотрит на меня, — цитирует Вуда портал Digital Spy. — И перед тем, как дверь открылась, он, наконец, набрался храбрости, указал на меня и сказал: «Гарри Поттер!» Я ответил: «Нет!» и вышел».

«Хотя мы оба невысокие, бледные, голубоглазые шатены, я бы не сказал, что мы похожи. Но представление о нас совершенно одинаковое… — добавил Рэдклифф. — Когда люди говорят мне: «Властелин колец!», я отвечаю: «Нет. Другой».

Напомним, что Элайдже Вуду сейчас уже 40 лет, он играл Фродо Бэггинса в кинотрилогии «Властелин колец» два десятилетия назад. Дэниелу Рэдклиффу — 31. Франшиза «Гарри Поттера» закончилась для него около десяти лет назад. Оба актера сумели не растерять свой потенциал и сняться еще во множество фильмов, но звездная роль потому и звездная, что прицепляется к артисту до конца жизни.

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