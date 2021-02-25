Мультфильм «Том и Джерри» и другие премьеры недели

«Том и Джерри» (оригинальное название — Tom and Jerry), 2021, США, комедия.

80-летняя история напряженных взаимоотношений кота и мышонка переходит в новую стадию: Тома выгнали из дома хозяева, Джерри последовал за ним, оба, оказавшись на улице, заключают джентльменское соглашение — война приостановлена, каждый идет своей дорогой. Путь, выбранный хитрым мышонком, приводит его в крупнейший отель Нью-Йорка. Здесь Джерри чувствует себя настолько по-хозяйски, что администрация, встревоженная тем, что их фешенебельное заведение может прослыть ночлежкой с мышами, начинает бить тревогу.

Молодая сотрудница отеля предлагает разумное, как кажется, решение: чтобы разобраться с мышами, нужно позвать кота. Естественно, приглашенным для спасения репутации гостиницы Матроскиным оказывается бедолага Том. Перемирие отменяется, военные действия возобновляются, а масштабы разрушений приводят в ужас служащих отеля и его чопорных постояльцев.

Предыдущая попытка перенести приключения Тома и Джерри на большой экран состоялась в 1992 году и закончилась провалом. Впрочем, времена были другие — сытый западный зритель, еще не огорошенный толерантностью и коронавирусом, мог позволить себе проигнорировать анимационные кошки-мышки и сосредоточиться, например, на прелестях Шэрон Стоун, которая в тот год зажигала в «Основном инстинкте». Сейчас жизнь изменилась и, возможно, новый полумультик «Том и Джерри» (помимо нарисованных, в фильме есть и сыгранные реальными актерами персонажи) публика встретит теплее. В конце концов, когда хочется отвлечься от мыслей об апокалипсисе, любые средства хороши. Вот уже и до мышей дошли.

Режиссер: Тим Стори.

В ролях: Хлоя Грейс Морец, Майкл Пенья и др.

В российском прокате с 25 февраля.

«Друзья навсегда» (оригинальное название — The Friend), 2019, США, драма.

В последние годы понятие «дружба» благодаря соцсетям поселилось в сознании обывателя где-то между лайком и смайликом. К счастью, еще существуют люди старой закалки, и на одном из таких чудаков сосредоточено внимание авторов картины «Друзья навсегда». Мужчина бросает все (в том числе и свою подружку), и мчится к черту на кулички, узнав о том, что жена его друга смертельно больна. Столь благородный поступок достоин искреннего восхищения — рука сама тянется поставить лайк.

Режиссер: Габриэла Каупертвэйт.

В ролях: Джейсон Сигел, Дакота Джонсон и др.

В российском прокате с 25 февраля.

«История семьи Блум» (оригинальное название — Penguin Bloom), 2020, Австралия, драма.

Двукратная номинантка на «Оскар» Наоми Уоттс вновь демонстрирует безграничность своего таланта — на сей раз в драме «История семьи Блум». Частью этой семьи является птичка по прозвищу Пингвин — ее нашли сыновья главной героини, австралийки Сэм, которая на отдыхе в Таиланде получила травму позвоночника и оказалась частично парализована. Забота о пернатом друге и поддержка близких помогают женщине вернуть вкус к жизни. А Пингвин из семьи Блум (таково, кстати, оригинальное название фильма) становится для Сэм самой настоящей птицей счастья.

Режиссер: Глендин Айвин.

В ролях: Наоми Уоттс, Джеки Уивер и др.

В российском прокате с 25 февраля.

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