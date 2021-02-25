Мерзли и просили помощи у огня: как снимали мистический фильм «Пугало», получивший главные призы «Кинотавра»

25 февраля в широкий прокат выходит фильм Дмитрия Давыдова «Пугало». Картина уже собрала ряд международных наград, включая приз за лучший фильм и лучшую женскую роль на фестивале «Кинотавр». Как отметил кинокритик Антон Долин, мир «Пугала» красив пугающей первобытной красотой.

И эту красоту во многом создает исполнительница главной роли – этнопевица Валентина Романова-Чыскыырай, играющая женщину с внутренней трагедией, отчаянно нуждающуюся в любви и нежности. В обычной жизни же Валентина была любима на протяжении больше 20 лет. Тем удивительнее то, что она так тонко передала эмоции женщины, испытывающей дефицит этого чувства. Можно сказать, что свою работу Валентина посвящает памяти мужа, недавно ушедшего из жизни…

Странная женщина

По сюжету ленты в одном из якутских сел живет странная женщина неопределенного возраста, которую за глаза называют Пугалом. Местные жители нередко обижают ее: могут не поздороваться, бросить камень, а иногда даже и ударить. Но как только кто-то из местных заболевает, первая, кто приходит на помощь односельчанам, — это именно Пугало. Занимаясь лечением людей, она впитывает всю их боль, принимая удар на себя…

Идея фильма зрела в якутском режиссере Дмитрии Давыдове на протяжении десяти лет. Но он вернулся к ней только в 2019 году.

Интересно, что у Дмитрия нет профессионального кинематографического образования. Он самородок, занимался саморазвитием, смотрел много разных фильмов из сокровищницы мирового кинематографа. Дмитрий уверен: все необходимое для образования сейчас можно найти в Интернете.

Дмитрий Давыдов: из учителей в режиссеры!

У себя в Якутии Дмитрий Давыдов работал учителем, затем директором школы, а теперь полностью сосредоточился на кино. На его счету уже три драматических фильма, снятых практически на собственные средства. Оборудование для съемок Дмитрий обычно привозит из Москвы или Санкт-Петербурга.

Съемки фильма проходили в Якутии в 2019 году, во время сильных морозов. Нередко из-за природной стихии мерзло оборудование, болели работники группы, возникали проблемы с организацией транспорта.

Зато все в порядке было с питанием. Фильм снимался в 40 километрах от основной базы, где размещалась группа. На этой базе повар готовил для киношников завтрак, обед и ужин.

Интересно, что в картине заняты преимущественно непрофессиональные актеры. И они снимались в фильме в свободное от своей основной работы время и в выходные.

Валентина Романова-Чыыскырай: «Нужно было покормить дух огня»

Но, конечно, главная находка фильма – это известная якутская этнопевица, солистка Государственного театра эстрады Республики Саха Валентина Романова-Чыскыырай, выступление которой Дмитрий увидел на YouTube.

Кстати, до съемок в фильме «Пугало» у Валентины уже был актерский опыт. Она снималась в телесериале, в Якутии, после чего у ее героини даже появился фан-клуб.

— Даже не зная о том, что такое сниматься в фильме, я мечтала о появлении на красной дорожке. Но тогда я хотела получить «Грэмми». Победа на «Кинотавре» же, конечно, была неожиданной. Но премия досталась мне в степенном возрасте, и я отношусь к ней спокойно. Я очень горда победой, но считаю, что все наши достижения появились благодаря родителям».

— Валентина, насколько сложно вам, красивой женщине, было играть человека, в общем-то непривлекательного, отрешенного от мира?

— Было очень просто. Я месяцами не готовилась к этой роли. Вообще, не люблю много зубрить, это все наигранно. Поэтому будь что будет. Если бы я об этом задумывалась, то ничего бы полезного не сделала.

На самом деле Пугало – далеко не уродка, она красивая. И думаю, зритель увидел это.

— Какие эпизоды дались вам тяжелее всего?

— Кадры в больнице. Это очень энергетически сложные сцены. Нужно было играть так, будто все происходит на самом деле. Сразу после съемок все силы вдруг иссякли. Но я совершила обряд очищения. Нужно было покормить дух огня, попросить, чтобы нас оберегали. Съемки закончились ровно в то время, как и планировалось. Я просила духа оберегать нас от всего, поэтому все так быстро и получилось.

Вообще, подобралась хорошая дружная команда. Никто не капризничал, не создавал никаких конфликтов. Мы были как одна большая семья. Главную сложность создавал только холод, мы постоянно снимали фильм на улице.

— Для чего, на ваш взгляд, зрители должны увидеть эту картину?

— Этот фильм показывает хорошие человеческие качества. Потому что Пугало же никто не понимал. Такие люди не похожи на остальное общество, они не могут войти в систему, при этом они свободны.

— А как вам дались откровенные эпизоды, когда приходилось раздеваться?

— Когда Дмитрий дал мне сценарий, и я увидела откровенные сцены, то обратилась к мужу и дочери. Они мне сказали: «Делай все так, как говорит режиссер». Во время съемок Дмитрий меня пожалел и сказал, чтобы я сама решила, буду ли сниматься в таких сценах. Но я, конечно, отдалась воле режиссера.

— А как отнеслась ваша семья к вашей победе?

— Дочка увидит фильм на премьере 25 февраля. А мой муж картину уже не застал, его нет на белом свете. Он успел только оценить трейлер и сказать: «Классный фильм!». Супруг долго болел онкологией. Его лечили, но не смогли спасти. Жизнь есть жизнь. Я счастливый человек, поскольку встретила такого прекрасного человека и родила от него дочку, которой уже 22 года. А с ним мы прожили душа в душу 24 года.

Мои идеалы в семье – это родители, которые очень сильно любили друг друга. Счастье, что и я была любима. Муж был талантливым музыкантом – моим наставником и соратником, сопровождал меня на концертах и гастролях. И, наверное, будет помогать мне и дальше…

Смотрите фильм «Пугало» в кинотеатрах с 25 февраля.

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