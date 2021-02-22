«Я сильно косячил»: Старовойтов, Вдовиченков и Лядова рассказали о съемках в фильме «Батя»

Как говорил знаменитый режиссер Андрей Тарковский, часто личное у кинематографиста дает толчок к рождению замысла. Так произошло и с создателями фильма «Батя».

В основу сценария этой картины легли реальные истории «отцов и детей», которые станут понятны разным поколениям зрителей. А продюсер Гавриил Гордеев с помощью этой работы надеется найти собственного отца, которого не видел много лет.

больше по теме Комедийный проект «Батя» выйдет в кинотеатрах в формате полнометражного фильма Владимир Вдовиченков и Стас Старовойтов поднимут вечную проблему отцов и детей.

По сюжету картины отец (эту роль играет актер Владимир Вдовиченков) обещает, что накануне своего юбилея непременно навестит сына, однако не сдерживает своего обещания. Но если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Его сын Максим со своей семьей сами едут к отцу и по дороге Макс вспоминает наиболее яркие эпизоды детства.

Они, конечно, не всегда приятные. Например, отец мог отхлестать сына крапивой только за то, что тот не отличал, где лево, а где право. И отметина от этого растения, оставленная на руке, заставила усвоить этот урок. Или обучал счету по датам жизни и смерти, высеченными на надгробиях. А за использование нецензурных слов мог запросто вымыть рот сына мылом. И теперь Максу предстоит осмыслить пережитый опыт и простить своего батю…

Владимир Вдовиченков: «У отца был мотоцикл «Урал»

Гостями презентации стали исполнители главных ролей – актерская пара Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, известный стендап-комик Станислав Старовойтов, актриса Надежда Михалкова с сестрой, а также продюсер картины Гавриил Гордеев. Также посмотреть фильм пришли певица Юлия Савичева и телеведущая Ксения Бородина.

Все они фотографировались на фоне изображения ковра как одного из архетипичных символов 90-х годов. Художники-постановщики картины постарались передать атмосферу лихолетья, насытив ленту атрибутами того времени.

«Ковер – это святое. Раньше женщина не могла выйти замуж, если у нее не было этого предмета интерьера, — рассказал журналистам исполнитель главной роли Владимир Вдовиченков. — И дома у нас висит абсолютно такой же. Не очень помню, как он появился в семье. Наверное, его принес отец.

Кто-то из представителей СМИ тут же спросил, был ли в семье актера гараж.

«Мой отец не автомобилист, — отметил Владимир Вдовиченков. — Но у него был большой мотоцикл «Урал».

Елена Лядова: «Мы не приносим работу домой»

Небольшую роль жены главного героя сыграла его настоящая супруга Елена Лядова. Однако, по словам Елены, у нее был только один съемочный день в этом проекте. Так что полноценно поработать с Владимиром Вдовиченковым не удалось. Но опыт такого взаимодействия на съемочной площадке у актрисы имеется.

«Мой муж – прекрасный партнер, хороший артист. Работать с ним приятно. Кстати, мы не приносим работу домой, не обсуждаем роли в домашней обстановке», — рассказала в комментарии Teleprogramma. pro Елена Лядова.

Сейчас же Елена снимается в фильме под рабочим названием «Головоломка» телеканала ТВ-3. Это проект продюсера Александра Дулерайна.

Стас Старовойтов: «Первые несколько дней съемок я «косячил»

А вот в роли Максима дебютировал известный стендап-комик, резидент Stand Up Show на канале ТНТ Станислав Старовойтов, который, кстати, сам вырос без отца.

«Когда я вошел в квартиру моего экранного бати, сделанную художниками-постановщиками, то увидел все те вещи, которые были у меня дома. Такой же ковер, покрывало, — рассказал Стас Старовойтов. — В Советском Союзе, конечно, было однообразное производство. Но, тем не менее, воспоминания нахлынули…»

Известный стендап-комик ответил на несколько вопросов Teleprogramma.pro

— Как вам работалось с Владимиром Вдовиченковым?

— Очень волнительно, конечно, потому что это человек, на киноработах которого я вырос. Я помню его фильмы «Бумер», «Бригада»…У нас с ним сразу же была тяжелая финальная сцена. Но в принципе мы все быстро построили. Все было здорово и классно.

— Что было самым сложным для вас как для непрофессионального актера?

— Понять, в чем суть работы. Когда ты выступаешь в стендапе, то думаешь, что за тебя все сделают. А я просто выполню свою задачу. Добавьте сюда еще историю с дублями. Первые несколько дней я, конечно, косячил. Тяжело было запомнить, что нужно повторять, всю механику, действие. Но потом ко мне подошел режиссер со словами: «Надо перестраиваться, братан. Ты выдаешь немонтируемый материал». И я быстро перестроился!

— Вы уже посмотрели фильм? Как оцениваете свою работу?

— Да. Но я про себя не могу говорить. А в целом, очень понравилось.

Фильм «Батя» выходит в широкий прокат уже с 23 февраля!

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