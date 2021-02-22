«Я сильно косячил»: Старовойтов, Вдовиченков и Лядова рассказали о съемках в фильме «Батя»

Как говорил знаменитый режиссер Андрей Тарковский, часто личное у кинематографиста дает толчок к рождению замысла. Так произошло и с создателями фильма «Батя».
В основу сценария этой картины легли реальные истории «отцов и детей», которые станут понятны разным поколениям зрителей. А продюсер Гавриил Гордеев с помощью этой работы надеется найти собственного отца, которого не видел много лет.
По сюжету картины отец (эту роль играет актер Владимир Вдовиченков) обещает, что накануне своего юбилея непременно навестит сына, однако не сдерживает своего обещания. Но если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Его сын Максим со своей семьей сами едут к отцу и по дороге Макс вспоминает наиболее яркие эпизоды детства.
Они, конечно, не всегда приятные. Например, отец мог отхлестать сына крапивой только за то, что тот не отличал, где лево, а где право. И отметина от этого растения, оставленная на руке, заставила усвоить этот урок. Или обучал счету по датам жизни и смерти, высеченными на надгробиях. А за использование нецензурных слов мог запросто вымыть рот сына мылом. И теперь Максу предстоит осмыслить пережитый опыт и простить своего батю…
Владимир Вдовиченков: «У отца был мотоцикл «Урал»
Гостями презентации стали исполнители главных ролей – актерская пара Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, известный стендап-комик Станислав Старовойтов, актриса Надежда Михалкова с сестрой, а также продюсер картины Гавриил Гордеев. Также посмотреть фильм пришли певица Юлия Савичева и телеведущая Ксения Бородина.
Все они фотографировались на фоне изображения ковра как одного из архетипичных символов 90-х годов. Художники-постановщики картины постарались передать атмосферу лихолетья, насытив ленту атрибутами того времени.
«Ковер – это святое. Раньше женщина не могла выйти замуж, если у нее не было этого предмета интерьера, — рассказал журналистам исполнитель главной роли Владимир Вдовиченков. — И дома у нас висит абсолютно такой же. Не очень помню, как он появился в семье. Наверное, его принес отец.
Кто-то из представителей СМИ тут же спросил, был ли в семье актера гараж.
«Мой отец не автомобилист, — отметил Владимир Вдовиченков. — Но у него был большой мотоцикл «Урал».
Елена Лядова: «Мы не приносим работу домой»
Небольшую роль жены главного героя сыграла его настоящая супруга Елена Лядова. Однако, по словам Елены, у нее был только один съемочный день в этом проекте. Так что полноценно поработать с Владимиром Вдовиченковым не удалось. Но опыт такого взаимодействия на съемочной площадке у актрисы имеется.
«Мой муж – прекрасный партнер, хороший артист. Работать с ним приятно. Кстати, мы не приносим работу домой, не обсуждаем роли в домашней обстановке», — рассказала в комментарии Teleprogramma. pro Елена Лядова.
Сейчас же Елена снимается в фильме под рабочим названием «Головоломка» телеканала ТВ-3. Это проект продюсера Александра Дулерайна.
Стас Старовойтов: «Первые несколько дней съемок я «косячил»
А вот в роли Максима дебютировал известный стендап-комик, резидент Stand Up Show на канале ТНТ Станислав Старовойтов, который, кстати, сам вырос без отца.
«Когда я вошел в квартиру моего экранного бати, сделанную художниками-постановщиками, то увидел все те вещи, которые были у меня дома. Такой же ковер, покрывало, — рассказал Стас Старовойтов. — В Советском Союзе, конечно, было однообразное производство. Но, тем не менее, воспоминания нахлынули…»
Известный стендап-комик ответил на несколько вопросов Teleprogramma.pro
— Как вам работалось с Владимиром Вдовиченковым?
— Очень волнительно, конечно, потому что это человек, на киноработах которого я вырос. Я помню его фильмы «Бумер», «Бригада»…У нас с ним сразу же была тяжелая финальная сцена. Но в принципе мы все быстро построили. Все было здорово и классно.
— Что было самым сложным для вас как для непрофессионального актера?
— Понять, в чем суть работы. Когда ты выступаешь в стендапе, то думаешь, что за тебя все сделают. А я просто выполню свою задачу. Добавьте сюда еще историю с дублями. Первые несколько дней я, конечно, косячил. Тяжело было запомнить, что нужно повторять, всю механику, действие. Но потом ко мне подошел режиссер со словами: «Надо перестраиваться, братан. Ты выдаешь немонтируемый материал». И я быстро перестроился!
— Вы уже посмотрели фильм? Как оцениваете свою работу?
— Да. Но я про себя не могу говорить. А в целом, очень понравилось.
Фильм «Батя» выходит в широкий прокат уже с 23 февраля!