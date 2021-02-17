Адам Сэндлер отметил 25-летие комедии «Счастливчик Гилмор» веселой провокацией

В 2021 году исполняется 25 лет с даты выхода фильма «Счастливчик Гилмор». Это была комедия про гольф с Адамом Сэндлером в главной роли. И спустя четверть века актер решил отметить юбилей, поблагодарив всех поклонников картины.

Артист решил доказать свою любовь к ленте не словом, а делом: вышел на поле для гольфа и запустил мяч в лунку. На видео, которое кинозвезда выложила в Twitter, не видно попал он или нет, но сам Сэндлер уверяет, что он был невероятно точен.

«Все прошло очень хорошо. Ты проиграл, Шутер!» — обратился Адам к персонажу фильма, который был его соперником.

Happy loves you all! Thanks for everything! pic.twitter.com/p1aY9JcFWh — Adam Sandler (@AdamSandler) February 16, 2021

65-летний актер Кристофер Макдональд, который играл того самого Шутера, принял вызов и тоже сыграл в гольф, правда, дома — забил мячик в стакан рядом со своим камином. Таким образом мужчина показал, что еще не растерял свои навыки и готов снова посоревноваться с Гилмором.

Напомним, что самому Адаму Сэндлеру уже 54, и каждый год он выдает по парочке фильмов. В 2021-м ожидается выход фильма Hustle с его участием, и снова про спорт. На этот раз актер поднимет тему баскетбола. Съемки картины начались осенью 2020-го.

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