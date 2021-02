Адам Сэндлер отметил 25-летие комедии «Счастливчик Гилмор» веселой провокацией

В 2021 году исполняется 25 лет с даты выхода фильма «Счастливчик Гилмор». Это была комедия про гольф с Адамом Сэндлером в главной роли. И спустя четверть века актер решил отметить юбилей, поблагодарив всех поклонников картины.

Артист решил доказать свою любовь к ленте не словом, а делом: вышел на поле для гольфа и запустил мяч в лунку. На видео, которое кинозвезда выложила в Twitter, не видно попал он или нет, но сам Сэндлер уверяет, что он был невероятно точен.

Happy loves you all! Thanks for everything! pic.twitter.com/p1aY9JcFWh

— Adam Sandler (@AdamSandler) February 16, 2021