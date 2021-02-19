«Годзилла против Конга», «Белый снег» и другие громкие премьеры фильмов марта 2021 года

Мы уже рассказали вам, какие премьеры сериалов ждут нас в марте 2021 года. А что же покажут в кинотеатрах грядущей весной? Давайте разберемся в самых ожидаемых премьерах сезона.

«Райя и последний дракон»

Роли озвучивали: Келли Мари Трэн, Алан Тьюдик, Джемма Чан, Аквафина, Сандра О, Дэниэл, Дэ Ким, Росс Батлер, Бенедикт Вонг, Патти Харрисон, Люсиль Сун.

Жанр: мультфильм, мюзикл, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный.

Это фантастический мультфильм про воительницу Райя и ее верного спутника Тук-Тука. Она вынуждены покинуть родное королевство, дабы найти последнего оставшегося в мире дракона. Чудовище должно помочь им победить самого лютого врага и спасти планету.

Дата выхода: 4 марта

«Белый снег»

Актеры: Ольга Лерман, Федор Добронравов, Надежда Маркина, Анна Уколова, Александр Устюгов, Михаил Беспалов, Ангелина Вяльбе, Дарья Екамасова, Анна Котова-Дерябина, Вадим Андреев.

Жанр: биография, спорт, драма.

Это реальная история про девушку из Магадана Елену Вяльбе, которая завоевала пять золотых медалей из пяти возможных в 1997 году на Чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии. Патриотизм зашкаливает. Плакать будут все.

Дата выхода: 4 марта

«Гуляй, Вася! Свидание на Бали»

Актеры: Любовь Аксенова, Роман Курцын, Борис Дергачев, Сергей Аброскин, Вера Кинчева, Святослав Королев, Владимир Карпук.

Жанр: комедия.

Это комедия про молодые пары, которые приедут отдыхать на Бали. Сначала они решат хорошенько оттянуться, зато потом их ждут настоящие приключения, погони и интриги.

Дата выхода: 4 марта

«Трафик»

Актеры: Гари Олдман, Арми Хаммер, Эванджелин Лилли, Грег Кинниэр, Мишель Родригес, Скотт Мескади, Индира Варма, Лили-Роуз Депп, Миа Киршнер.

Жанр: триллер, драма.

Это фильм о контрабанде наркотиков между Канадой и США.В центре сюжета – профессор, узнает пугающую правду о главе влиятельной фармацевтической компании, выводящей на рынок новое «не вызывающее привыкания» обезболивающее.

Дата выхода: 11 марта

«Бывшая»

Актеры: Константин Белошапка, Вера Кинчева, Сергей Двойников, Екатерина Шумакова, Елена Морозова, Владимир Селезнев.

Жанр: ужасы

Это ужастик про то, как соцсети и мессенджеры могут изменить нашу жизнь и превратить ее в кошмар. Главный герой — 16-летний подросток, который публикует в интернете фото своей девушки в надежде похвалиться перед друзьями. Однако та самая девушка начинает получать таинственные послания из прошлого своего жениха. И все ничего, если бы это не было так опасно для жизни.

Дата выхода: 11 марта

«Никто»

Актеры: Боб Оденкёрк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Жан-Поль Мано, Пол Эссимбр, Хамберли Гонсалес, Арая Менгеша, Гейдж Манро, Пэйсли Кэдорат, Алексей Серебряков.

Жанр: боевик, триллер, криминал.

Живет себе человек спокойной жизнью: ходит на работу, отдыхает в выходные с друзьями. Да вот однажды – раз и спасает девушку от нападения бандита. Врезал недоброжелателю хорошенько, отправил в больницу. Да вот пострадавшим оказывается брат влиятельного гангстера, который теперь жаждет мести.

Дата выхода: 18 марта

«Годзилла против Конга»

Актеры: Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун, Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Сюн Огури, Эйса Гонсалес, Джулиан Деннисон, Лэнс Реддик, Кайл Чандлер, Демиан Бичир.

Жанр: фантастика, боевик, триллер.

По сюжету фильма, на Земле, в неизведанных землях острова Черепа живут монстры. Люди вроде бы как к ним привыкли, однако нашлись добровольцы, которые решили их уничтожить. В итоге Годзилла и Конг вынуждены сойтись в неравной схватке, поставив в опасность все человечество.

Дата выхода: 25 марта

«Поступь хаоса»

Актеры: Том Холланд, Мадс Миккельсен, Дэйзи Ридли, Рэй Маккиннон, Демиан Бичир, Ник Джонас, Дэвид Ойелоуо, Синтия Эриво, Курт Саттер.

Жанр: фантастика, приключения.

Юноша Тодд Хьюитт живет на колонизированной землянами планете, где каждый человек слышит мысли других через так называемый шум. Однако однажды жизнь парня меняется до неузнаваемости, когда он встречает живую и красивую девушку…

Дата выхода: 25 марта

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