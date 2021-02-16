«Мне было так стыдно»: Сальма Хайек вспомнила, как расплакалась на съемках постельной сцены

15 февраля голливудская актриса Сальма Хайек появилась в подкасте Armchair Expert и рассказала неожиданные подробности о съемках фильма «Отчаянный» 1995 года, в котором ей довелось стать партнершей горячего Антонио Бандераса.

54-летняя актриса поведала, что в те дни ее никто не предупредил, что придется играть постельную сцену, да еще не абы с кем, а с главным испанским секс-символом. И вот, когда режиссер Роберт Родригес приказал начать съемки интима между главными героями, у девушки неожиданно полились слезы из глаз. Сальма призналась, что в тот момент она была неуверенна, что сможет правильно сыграть, и откровенно боялась участвовать в этом.

«Одной из вещей, которых я боялась, был сам Антонио. Он был настоящим джентльменом и таким милым, и мы все еще очень близкие друзья, но он был невероятно свободен. Меня пугало, что для него это совсем ничего не значило. Я начала плакать, а он такой: «Боже мой. Ты заставляешь меня чувствовать себя ужасно». И мне было так стыдно за мои слезы», — вспоминает актриса.

Она добавила, что ни от режиссера, ни от партнера по сцене не испытала ни капли давления как женщина, но все равно пережила внутреннюю травму.

«Я не могла опустить полотенце, — описывает Сальма съемки интимной сцены. — Они пытались меня рассмешить. Я снимала его на две секунды и снова начинала плакать. Но мы пережили это. Мы сделали все, что могли, в тот раз».

Хайек добавила, что ей было тяжело думать о том, как ее семья отреагирует, увидев такую сцену. Стоит добавить, что родители актрисы были очень набожными людьми и сама она обучалась в католической школе для девочек.

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