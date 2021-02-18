Фантастический ужастик «Воздушный бой» и другие премьеры недели

«Воздушный бой» (оригинальное название — Shadow in the Cloud), 2020, Новая Зеландия — США, фантастика.

В 1943 году летчица-блондинка садится в новозеландском Окленде в военный самолет — у девушки секретное задание и увесистая сумка, в которую нельзя заглядывать под угрозой трибунала. Экипаж не слишком доволен незваной гостьей: мужики-сексисты заталкивают ее в висящую под брюхом самолета пулеметную люльку (мол, в салоне и так тесно) и начинают по внутренней связи обсуждать пассажирку в стиле «я б ей вдул». Но девушка оказывается не только соблазнительной, но и храброй: из своей люльки она видит какое-то мерзкое висящее на крыле и похожее на Чужого существо, а также пару японских истребителей, готовых к атаке. И пока тупые мужики продолжают трепать языками, блондинка берется за дело.

Если бы наполненный кровавым идиотизмом «Воздушный бой» вышел из-под пера Квентина Тарантино, публика, скорее всего, захлебнулась бы от восторга — дескать, мастер вновь превзошел себя. Новозеландская постановщица и сценаристка Розанна Лян наверняка не прочь услышать в свой адрес нечто подобное, но, увы, талантливо превращать кино про войну в разухабистый треш способны лишь единицы. Розанна явно не из их числа — таким «мастерам» место не за штурвалом киносамолета, а в лучшем случае в пулеметной люльке.

Режиссер: Розанна Лян. В ролях: Хлоя Грейс Морец, Ник Робинсон и др.

В российском прокате с 18 февраля.

«Аферистка» (оригинальное название — I Care a Lot), 2020, США, комедия.

Официально героиня криминальной комедии «Аферистка» занимается тем, что заботится о стариках, но заботу эту понимает своеобразно — девушка находит одиноких пожилых людей, получает через суд статус опекуна, после чего отправляет клиентов в богадельню, а их имущество распродает. Проблемы возникают, когда одна из клиенток оказывается как-то связана с русским мафиози по имени Роман Лунев. Играет Лунева главный карлик мирового кино Питер Динклэйдж, и посмотреть фильм стоит хотя бы ради него — с «братком» такого калибра мы, похоже, еще не сталкивались.

Режиссер: Джей Блэйксон. В ролях: Розамунд Пайк, Питер Динклэйдж и др.

В российском прокате с 19 февраля.

«Мавританец» (оригинальное название — The Mauritanian), 2021, США, драма.

Тезис о том, что в настоящем правовом государстве попасть за решетку без суда и следствия невозможно, с успехом опровергают кинематографисты одного из таких государств. Основанная на реальных событиях американская драма «Мавританец» рассказывает о человеке, который 14 лет проторчал в тюрьме Гуантанамо лишь потому, что был заподозрен в организации терактов 11 сентября. Подозрения, конечно, серьезные, но, согласитесь, обидно оказаться в камере лишь потому, что в профиль ты слегка напоминаешь Бен Ладена.

Режиссер: Кевин Макдональд. В ролях: Джоди Фостер, Тахар Рахим и др.

В российском прокате с 18 февраля.