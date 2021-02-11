Тай Шеридан и Бен Аффлек сыграют в фильме Джорджа Клуни «Нежный бар»

Это будет драма о поисках отца, основанная на биографии реального человека.

В актерский состав нового фильма, который снимает Джордж Клуни, вошли Бен Аффлек и восходящая звезда Тай Шеридан, успевший засветиться в фильмах о людях Икс и блокбастере «Первому игроку приготовиться». Это будет экранизация мемуаров журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Джона Морингера о том, как он искал своего отца. Картина называется The Tender Bar («Нежный бар»).

По сюжету молодой человек знает, что его отец — некто из посетителей бара его дяди. Осталось выяснить, кто именно.

Как сообщает The Hollywood Reporter, 24-летний Тай Шеридан сыграет молодого Морингера, а Бен Аффлек — его дядю. Появится ли Клуни в картине — неизвестно.

Производством драмы занимается студия Amazon.

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