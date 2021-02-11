Российские актеры назвали фильмы, которым они готовы признаться в любви

В преддверии Дня всех влюбленных онлайн-кинотеатр «МТС ТВ» опросил известных актеров, каким фильмам они готовы признаться в любви, а равно и пересматривать их бесконечное число раз.

У Лукерьи Ильяшенко («Сладкая жизнь», «Измены») таковыми оказались американская драма «Одержимость» 2014 года, картина Леонида Гайдая «12 стульев» и новая российская комедия «Чего хочет Слава?»

Никита Тарасов («Кухня», «Колл-центр») готов посмотреть с женой культовый фильм «Чародеи», а также «Величайшего шоумена», «Мэри Поппинс, до свидания» и «Вечное сияние чистого разума».

А у Ольги Дибцевой («Мылодрама», «Окаянные дни») самый любимый фильм – «Крестный Отец».

«Когда я была маленькая, я приходила из школы, вставляла видеокассету с этим фильмом и смотрела его как завороженная, смотрела бессчетное количество раз, и даже сейчас помню наизусть сцены и диалоги. Эта кинокартина во многом сформировала мой вкус к кино, и я мечтаю попасть на Сицилию в деревню Корлеоне, где проходили съемки. Обожаю музыку Нино Рота, игру Аль Пачино. Помню, как в детстве представляла себя на его месте и перед зеркалом репетировала его монологи. Наверное, это были мои первые шаги на актерском поприще!» — рассказала актриса.

Этот же фильм нравится Анне Котовой-Дерябиной («Полицейский с Рублевки», «Шторм»), но так же сильно она любит картины «Апокалипсис сегодня», «Москва слезам не верит», «Аритмия» и «Левиафан».

Светлана Камынина («Интерны», «Настя, соберись!») к 14 февраля советует ленту «Английский пациент» с Рэйфом Файнсом и Жюльет Бинош. Среди ее любимых фильмов также числится «Мертвец» Джима Джармуша 1995 года с Джонни Деппом.

Денис Косяков («Спасибо, коучер!», «Отрыв») признался бы в любви боевику «Терминатор-2», на втором месте у него диснеевский мультфильм «Аладдин», а на третьем — мрачный, но сильный русский фильм «Груз 200».

Кстати, на главной странице онлайн-кинотеатра «МТС ТВ» ко Дню святого Валентина появились тематические подборки, которые можно посмотреть со своей второй половинкой на выходных 13-14 февраля. Пользователям предложены сборники «Лучшие экранные пары», «Необычные пары» и «Лучшие истории любви».

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