Женя Любич рассказала, о чем новый фильм «Кроличья лапа» с Пьером Ришаром

У самой певицы в жизни тоже были отношения, которые никак не могли бы закончиться совместным счастьем.

11 февраля в кинотеатрах вышла мелодрама «Кроличья лапа». По сюжету, во времена Перестройки красивый и обаятельный французский архитектор влюбился в простую девушку из Петербурга. Они страстно стремятся друг к другу, но реальность заключается в том, что любовники из абсолютно разных миров, они не могут быть вместе.

Певица Женя Любич, известная по хиту Russian Girl, предложила в качестве саундтрека для этой картины свою песню Distant Star («Далекая Звезда»), записанную еще в 2010 году. В тот период артиста испытывала отношения на расстоянии, поэтому дух композиции показался её очень близок к новому фильму.

О своем опыте любви, когда партнер далеко, звезда рассказала в свежем интервью.

«Много было собственных представлений, проекций, которые не совпадали с реальностью. Сами отношения отличались тем, что после коротких встреч я могла вдохновляться долгими воспоминаниями, и, безусловно, это развивало мое воображение. На этом фоне мечта о счастье, совместном счастье, становилась все более и более далекой. В то же время настоящая любовь — она и правда где-то очень высоко, надо всем земным, она поднимает нас над нашей человеческой природой и приближает к чему-то небесному», — поделилась 36-летняя певица с порталом «Москвич».

Именно эти мысли про мечту и любовь Любич заключила в свою песню, и они же, по ее мнению, отражены в новой картине.

Добавим, что в ней снялись Светлана Щедрина, Евгений Ткачук, Евгения Добровольская, Олег Гаркуша, Александр Половцев, а также Пьер Ришар и другие французские актеры.

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