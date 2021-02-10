Создатели представили финальный трейлер фильма «Пара из будущего»

Сергей Бурунов и Мария Аронова сыграют супругов, спасти отношения которых сможет только машина времени.

И если вы думаете, что такой не существует, то зря. В жизни случаются всякие чудеса, и попасть в прошлое тоже можно.

Но как воспользоваться этим уникальным шансом: стереть из памяти любимого человека или возродить нежное чувство?

По сценарию Сергей Бурунов и Мария Аронова так устали друг от друга, что порой супругов посещают мысли не только о разводе, но и убийстве. Во время одной из ссор в скандалистов попадает молния и они переносятся на 20 лет назад. В то самое время, когда их любовь не знала никаких преград и они собирались пожениться.

Отойдя от шока, мужчина и женщина отправляются на поиски молодых себя, чтобы отговорить их от свадьбы. Но получится ли….

Ответ на этот вопрос знают главные герои.

«Пара из будущего» в кино с 11 февраля.