Арагорн из «Властелина колец» рассказал, почему отказался от роли Росомахи в «Людях Икс»

Известно, что до того, как Хью Джекман получил свою звездную роль мутанта Росомахи в киновселенной «Люди Икс», на эту роль пробовалось немало известных актеров. В том числе и Вигго Мортенсен, который позже станет Арагорном в трилогии «Властелин колец». У мужчины были все шансы, но он сам отказался от кинокомикса.

«То, что меня беспокоило в то время, это просто бесконечное количество фильмов с одним и тем же персонажем, снова и снова. Я нервничал по этому поводу», — признался Мортенсен подкасту Happy Sad Confused.

Здесь стоит отметить, что позже Джекман сыграл Росомаху почти в десяти фильмах о «Людях Икс», но тогда речь шла, скорее всего, только о трех.

62-летний Вигго рассказал, что взял на встречу с режиссером Брайаном Сингером в качестве «талисмана на удачу» своего сына Генри, который разбирался в супергероях. Мальчик прочитал сценарий и сказал, что Росомаха должен быть не таким. После этого собеседование свелось к тому, что режиссер объяснял пареньку, зачем он изменил персонажа из комиксов.

Но Мортенсен все равно не собирался включаться во франшизу, которая растянулась на годы. Хотя через пару лет он согласился на три фильма «Властелина колец» в роли Арагорна, которая прославила его на весь мир. Так что каждому актеру свое место.

Кстати, в том же интервью Вигго похвалил Хью Джекмана за созданный образ Росомахи и отметил, что никто не справился бы лучше, чем он.

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