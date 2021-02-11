Триллер «Опасный соблазн» и другие премьеры недели

«Опасный соблазн» (оригинальное название — Fatale), 2020, США, триллер.

Режиссер: Деон Тейлор. В ролях: Хилари Суэнк, Майкл Или и др.

В российском прокате с 11 февраля.

У спортивного агента Дерека Тайлера не лучший период в жизни: партнер требует продать бизнес более крупной компании, кузен-уголовник просит денег, а красавица жена нахально изменяет. И Дерек решает расслабиться: будучи в Лас-Вегасе, проводит ночь с интересной незнакомкой. Некоторая, скажем так, авторитарность ее поведения не вызывает подозрений у мужчины, а зря: вскоре в дом Дерека вламывается неизвестный, а на вызов прибывает полиция во главе с детективом Вэлери Куинлен — той самой соблазнительницей из Вегаса. То, как решительно Вэлери начнет манипулировать жизнью Дерека, заставит бедолагу трижды пожалеть об опрометчивом походе налево.

Триллеры о благополучном мужчине, чуть не угробившем свою высокоморальную жизнь ради случайного секса, в пуританской Америке пользуются устойчивым спросом со времен «Рокового влечения». В «Опасном соблазне» в роли «неправильной» красотки выступает Хилари Суэнк, один из двух своих «Оскаров» получившая за драму о женском боксе «Малышка на миллион». Авторы словно намекают американцам: измена может закончиться глубоким нокаутом — будьте бдительны, а лучше вообще на ринг не выходите.

«Дикая парочка» (оригинальное название — Wild Mountain Thyme), 2020, Ирландия — США, мелодрама.

Режиссер: Джон Патрик Шэнли. В ролях: Эмили Блант, Джейми Дорнан и др.

В российском прокате с 11 февраля.

Идея соединить Мэри Поппинс с Кристианом Греем из «Пятидесяти оттенков серого» на первый взгляд кажется бредовой, но в мелодраме «Дикая парочка» подобный альянс все же состоялся. Эмили Блант, изобразившая мисс Поппинс в самой свежей ленте о похождениях Леди Совершенство, и Джейми Дорнан, чья рельефная мускулатура не давала спать помешанным на трилогии об «Оттенках» школьницам, разыгрывают историю о застенчивом ирландском фермере, которому не дают покоя прелести пышногубой соседки.

«Родные», 2020, Россия, комедия.

Режиссер: Илья Аксенов. В ролях: Сергей Бурунов, Ирина Пегова и др.

В российском прокате с 11 февраля.

Каждый советский человек хоть раз мечтал обнять изгиб гитары желтой и покорить собравшихся у костра девчонок. Вспомнив эту мечту, герой комедии «Родные» принимает решение выступить на Грушинском фестивале и отправляется туда, прихватив всех родственников.

Любое кино о семейном вояже на творческий конкурс так или иначе напоминает о голливудской ленте «Маленькая мисс Счастье», и «Родные» не исключение: здесь даже авто, в котором герои едут на фестиваль, это знакомый по заокеанской картине микроавтобус «Фольксваген». Автобус, правда, красный, а не желтый, как в «Мисс Счастье», наверное, потому что желтого цвета в «Родных» и так хватает благодаря вышеупомянутым гитарным изгибам.

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