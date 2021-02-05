«Сделали все на коленке»: актер объяснил, откуда в России берется некачественный дубляж

Актер Антон Эльдаров («Солдаты», «Склифосовский») объяснил, откуда берется некачественный русский дубляж иностранного кино. По его мнению, такое случается из-за непрофессионального подхода и жадности продюсеров.

«У нас очень любят считать деньги, а на качество не всегда обращают внимание. А потом, грубо говоря, удивляются, почему в России такой плохой дубляж, и смотрят фильм на языке оригинала с субтитрами. Да потому что студия сэкономила и набрала дешевых актеров, а то и не актеров, сделали все на коленке», — цитирует Эльдарова портал News.ru.

40-летний мужчина добавил, что труд актеров дубляжа в России не оплачивается должным образом, их права не защищает ни профсоюз, ни какая-либо другая организация. По его словам, на Западе представители той же профессии являются достаточно обеспеченным людьми, а в России на них принято экономить.

Добавим, что сам Эльдаров в недавних кинопремьерах озвучивал кролика Питера, Алладина и Человека-муравья.

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