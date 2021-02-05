Сиквел «Близнецов» со Шварценеггером и Де Вито все еще находится в разработке

Все мы помним классическую комедию «Близнецы» с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни Де Вито, вышедшую в 1988 году. Тогда актеры были молодыми и красивыми и подарили зрителям замечательную историю о семейных ценностях. Но в 2012 году появилась информация, что к этому фильму готовится продолжение. Планировалось еще круче завернуть сюжет, чтобы у двух абсолютно непохожих братьев нашелся еще один, третий, и сыграть его должен был Эдди Мерфи.

Такой фильм должен был называться «Тройняшки», однако после новостей о написании сценария к нему информации о проекте больше не поступало.

Казалось бы, сейчас снять подобную картину уже невозможно: Де Вито и Шварценеггер постарели и могут сыграть только забавных пенсионеров, отпускающих шутки, сидя на лавочке (хотя первый пару лет назад снялся в продолжении «Джуманджи», а второй — в шестом «Терминаторе»). Но, оказывается, проект все еще не забыт.

Недавно журналист портала Cinema Blend, поговорил с 76-летним Дэнни Де Вито и спросил его о судьбе «Тройняшек».

«Да, мы над этим работаем, — ответил актер. — Я знаю, что уже долго, но сейчас мы разрабатываем сценарий. Фильм случится… Надеюсь».

Вероятно, сценарий перерабатывается по десятому кругу как раз потому, что легендарные актеры уже не смогут сыграть в нем основных персонажей. В конце оригинального фильма у каждого из близнецов родились еще двойняшки, вполне можно построить сюжет на том, что эти дети выросли и попали в новые приключения, а их престарелые отцы появятся на экране на вторых ролях. Но тогда проекту нужна будет молодая кровь, и Эдди Мерфи станет там просто не нужен.

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