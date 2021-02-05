Жена Миядзаки отпустила мужа с пенсии на работу, чтобы он «продолжал жить»

Знаменитый японский аниматор Хаяо Миядзаки, создатель мультфильмов «Унесенные призраками» и «Ходячий замок», ушел на пенсию еще в 2013 году, однако уже в 2016-м вновь вернулся к работе. Сообщалось, что он решил напоследок создать фильм для своего внука и оставить в нем трогательное послание для наследников.

Однако это была не единственная причина. В свежем интервью сын аниматора Горо Миядзаки, который пошел по стопам отца, признался, что его уважаемый отец не мог усидеть дома на пенсии. Престарелому мужчине нужно было творить, чтобы чувствовать вкус жизни, именно поэтому он вернулся к работе.

«Жена Хаяо Миядзаки, моя мать, часто говорила ему: «Я хочу, чтобы ты ушел на пенсию, расслабился и наслаждался остатком своей жизни». Но недавно она приняла тот факт, что он не может перестать творить, поэтому она сказала: «Хорошо, если ты предпочитаешь творить до конца своей жизни, тогда иди в студию, ходи в офис каждый день», — цитирует Горо портал /Film.

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Напомним, сейчас старшему Миядзаки уже 80 лет, и он продолжает рисовать полнометражный фильм для внука. Наверняка, как и во множестве предыдущих работ мастера, каждый кадр этой картины прорисовывается вручную, поэтому ее создание идет уже четвертый год.

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