«Старый, противный…»: Калашникова рассказала о своем опыте харассмента с режиссером

В начале карьеры актрисы один известный постановщик предлагал ей роли в обмен на интимные услуги.

4 февраля вышел очередной выпуск YouTube-шоу «Алена, блин!», в котором актриса Анна Калашникова рассказала о начале своей карьеры. Известная красавица призналась, что готова была сыграть в любой массовке или эпизодической роли и постоянно крутилась на «Мосфильме». Довольно быстро девушка узнала, что в кино можно попасть, благодаря мужскому вниманию влиятельного режиссера. И у нее тоже была своя история харассмента на съемках.

После ряда маленьких ролей Калашникова попала на студию к одному «очень известному режиссеру». Имя маэстро красавица отказалась называть, так как все еще очень уважает его творчество, но уточнила, что это был не Карен Шахназаров, и не Никита Михалков.

«Он сразу же в меня вселил уверенность, что он, действительно, тот, кто сумеет сделать из меня настоящую актрису, — рассказала Анна ведущей. — Понимаешь, все равно, актриса — это зависимая профессия. Зависимая от режиссера: как тебя раскроют, как тебя снимут. Актер, все равно, как проститутка. Он зависит от режиссера. А раньше — так вообще… И я подумала, что все — это мое счастье».

Калашникова призналась, что таинственный благодетель был уже в возрасте и совсем не привлекал ее как мужчина. Сняться в его шикарных картинах ей не удалось, но она сумела попасть на его популярную фотосессию.

«Это единственное мое достижение, благодаря харассменту — тому, — со смехом призналась Анна. — Он, конечно, приставал и предлагал много всего, но я сказала нет, и тогда он сказал: «Хорошо. Тогда только фотосессия».

На самой фотосессии произошло еще кое-что. Калашникова и ее подруга Ирина Рогозина приехали в шикарный особняк режиссера, сделали несколько снимков, а потом домогательства продолжились.

«Он нас закрыл в кабинете и сказал: «Вот, давайте, работайте, девочки. Вы же хотите в большое кино», — рассказала Калашникова, — Мы там мило поулыбались и потихонечку попытались уйти».

Мужчина вел себя неагрессивно, но довольно долго не открывал дверь, уговаривая девушек остаться на ночь.

«Честно, мне было очень противно. Я девочка из провинциального города, я все детство верила, что это такое искусство, что-то божественное, какая-то богема, понимаешь? И мои мечты просто вот так жестко — хрясь! Старый, противный…» — призналась Калашникова.

Анна согласилась, что тему харассмента нужно обсуждать и вскрывать факты домогательств, но не через 20 лет, как в ее случае. Актриса не хочет, чтобы публика думала, будто она пиарится за счет имени известного режиссера.

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