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Объявлен список номинантов на премию «Золотой глобус» 2021 года

Из-за пандемии участников конкурса представили виртуально.

Объявлен список номинантов на премию «Золотой глобус» 2021 года
«Золотой глобус» нередко называют репетицией «Оскара». Фото: globallookpress.com

3 февраля были объявлены номинанты на 78-ю кинопремию «Золотой глобус» (Голливудская ассоциация иностранной прессы).

За лучшую драму в 2021 году будут бороться картины «Отец» с Энтони Хопкинсом, биографический фильм «Манк» от Netflix, «Земля кочевников», «Суд над чикагской семеркой» и «Девушка, подающая надежды».

В категории музыкальных и комедийных фильмов поборются сиквел «Бората», «Гамильтон», «Мьюзик» от певицы Сии, «Зависнуть в Палм-Спрингс» и «Выпускной» от Netflix.

В категориях лучших актеров и режиссеров представлены, в основном, участники вышеперечисленных лент.

Среди драматических сериалов борьба развернется между картинами «Озарк», «Корона», «Страна Лавкрафта», «Рэтчед» и «Мандалорец». За звание лучшего комедийного сериала поборются «Эмили в Париже», «Тед Лассо», «Шиттс Крик», «Стюардесса» и «Великая».

Победителей назовут 28 февраля. Напомним, что фильмы, получившие «Золотой глобус» обычно имеют большие шансы на «Оскар».

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