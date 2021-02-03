Объявлен список номинантов на премию «Золотой глобус» 2021 года

3 февраля были объявлены номинанты на 78-ю кинопремию «Золотой глобус» (Голливудская ассоциация иностранной прессы).

За лучшую драму в 2021 году будут бороться картины «Отец» с Энтони Хопкинсом, биографический фильм «Манк» от Netflix, «Земля кочевников», «Суд над чикагской семеркой» и «Девушка, подающая надежды».

В категории музыкальных и комедийных фильмов поборются сиквел «Бората», «Гамильтон», «Мьюзик» от певицы Сии, «Зависнуть в Палм-Спрингс» и «Выпускной» от Netflix.

В категориях лучших актеров и режиссеров представлены, в основном, участники вышеперечисленных лент.

больше по теме До выхода фильма «Борат-2» огромный надувной киногерой проплыл по центру Лондона В Англии прошло несколько акции в поддержку новой сатирической картины.

Среди драматических сериалов борьба развернется между картинами «Озарк», «Корона», «Страна Лавкрафта», «Рэтчед» и «Мандалорец». За звание лучшего комедийного сериала поборются «Эмили в Париже», «Тед Лассо», «Шиттс Крик», «Стюардесса» и «Великая».

Победителей назовут 28 февраля. Напомним, что фильмы, получившие «Золотой глобус» обычно имеют большие шансы на «Оскар».

Смотрите также: