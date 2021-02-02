Дженнифер Лопес сыграет киллера в духе фильма «Леон»

Ее персонаж будет пытаться спасти своего ребенка, от которого когда-то отказалась.

Новый кинопроект американской певицы Дженнифер Лопес будет назваться The Mother («Мать»). 51-летняя звезда исполнит в нем главную роль, а также выступит продюсером. Неплохой поворот после фильма «Стриптизерши».

Новая картина будет боевиком. Лопес сыграет женщину-киллера, которая несколько лет назад отказалась от дочери, а теперь вынуждена вернуться в ее жизнь, чтобы защитить от опасных людей.

Как сообщает издание Deadline, фильм задуман в духе «Леона» Люка Бессона. Он будет снят для платформы Netflix, на место режиссера переговоры ведутся с постановщицей «Мулан» Ники Каро.

Добавим, что у Лопес имеется еще один проект в Netflix по киноадаптации романа The Cipher («Шифр»). В ней певица должна сыграть агента ФБР, который расследует дело серийного убийцы, оставившего в Сети ряд загадок, связанных с его недавними преступлениями. В настоящее время она снимается в фильме студии Lionsgate под названием Shotgun Wedding (примерный перевод — «Свадьба с дробовиком»).

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