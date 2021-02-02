Мишель Пфайффер призналась, что все-таки жалеет о своем отказе от роли в «Молчании ягнят»

Но дело не в том, что фильм стал культовым.

Голливудскую актрису Мишель Пфайффер спросили, жалеет ли она о том, что отказалась от роли в культовом триллере «Молчание ягнят». Известно, что режиссер картины Джонатан Демми изначально хотел видеть именно ее в главной роли, но после отказа кинодивы на это место была приглашена Джоди Фостер.

Пфайффер сначала ответила, что не жалеет, но потом добавила, что есть все-таки один момент, из-за которого она расстроена.

«Молчание ягнят» вогнало меня в тревогу. В этом фильме было такое зло. Больше всего я сожалею о том, что упустила возможность сделать еще один фильм с Джонатаном», — сказала она в интервью изданию The New Yorker.

По словам 62-летней актрисы, ей было не по себе из-за того, что зло в конце фильма восторжествовало, поэтому она не хотела выпускать нечто подобное в свет. А вот поработать с режиссером Джонатаном Демми ей очень хотелось — в 1988 году они сняли вместе фильм «Замужем за мафией», и актрисе понравился тот опыт. Но моральные принципы оказались сильнее.

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