Драма о польских летчиках «Крылья урагана» и другие премьеры недели

«Заступник» (оригинальное название — The Marksman), 2021, США, боевик.

Никогда такого не было и вот опять — Лиам Нисон играет крепкого пожилого мужчину, в прошлом получившего серьезную спецподготовку. В боевике «Заступник» (в оригинале — The Marksman, то есть «Снайпер») актер изображает отставного морского пехотинца, живущего рядом с мексиканской границей.

Однажды он столкнется с женщиной и ее сыном, убегающими от бойцов наркокартеля. Женщину бандиты убьют, а вот мальчик останется на попечении экс-морпеха.

Злые языки говорят, что 68-летний Нисон хватается за однотипные роли в боевиках а-ля «Заложница» и «Снегоуборщик» просто потому, что периодически забывает о том, что когда-то уже что-то подобное играл. Ну а если серьезно, то у артиста явно сбился прицел — если посмотреть, как он в последние лет 10 выбирает роли, становится ясно, что снайперской точностью здесь даже не пахнет.

Режиссер: Роберт Лоренц. В ролях: Лиам Нисон, Джейкоб Перес и др.

В российском прокате с 4 февраля.

«Мьюзик» (оригинальное название — Music), 2021, США, мюзикл.

Австралийская поп-звезда Сиа решила попробовать себя в режиссуре и сняла по собственному сценарию драму «Мьюзик» — естественно, музыкальную. В центре сюжета здесь экс-наркоманка и драгдилер по имени Зу, которая вынуждена ухаживать за своей сестрой-аутистом.

Сестру зовут Мьюзик, но нельзя сказать, что у родственниц все идет как по нотам — чтобы спеться, девушкам понадобится время. Ну а некоторым зрителям понадобится мужество: не так-то легко смотреть на звезду романтических комедий Кейт Хадсон, ради роли Зу побрившуюся наголо.

Режиссер: Сиа. В ролях: Кейт Хадсон, Лесли Одом-мл. и др.

В российском прокате с 4 февраля.

«Крылья урагана» (оригинальное название — Hurricane), 2018, Великобритания — Польша, драма.

На старте Второй мировой группа польских летчиков оказывается в Англии, где как раз не хватает пилотов. Местное начальство ворчит: поляки не говорят по-английски, путают футы с метрами — зачем нам такие? Но легионеры уже в первом бою доказывают свою профпригодность, возвращаясь с кучей сбитых «мессеров». Польская эскадрилья становится звездной — коллеги рукоплещут, дамы млеют, враги трясутся от страха.

Основанный на реальных событиях фильм «Крылья урагана» мог бы стать симпатичным братом-близнецом «Нормандии — Неман», если бы не всплывающая к месту и (чаще) не к месту русофобия. Поляки сражаются с немцами, но при этом постоянно поливают русских: мол, они и пол-Европы оккупировали, и Варшаву разрушили, и еще много чего нехорошего сделали.

И даже то, что после войны циничные британцы высылают героев обратно в Польшу, здесь тоже вешают на СССР — дескать, Сталин заставил союзников перед ним прогнуться. После такого сложно заставить себя прогнуться перед авторами фильма и заставить себя болеть за бьющихся с фашистами братьев-славян.

Режиссер: Дэвид Блэр. В ролях: Иван Реон, Майло Гибсон и др.

В российском прокате с 4 февраля.

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