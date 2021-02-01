В Сеть утекло возможное название «Матрицы — 4»

Фанаты «Матрицы» обсуждают утекшее в Сеть название четвертого фильма, который самостоятельно сняла режиссер Лана Вачовски. Ожидается, что он будет называться Matrix: Resurrections («Матрица: Воскрешения»). Такое предположение поклонники легендарной франшизы сделали из видео стилиста Шаники Терри, она работала на съемках новой картины, а позже похвасталась в соцсетях подарком от режиссера — стильной кожаной курткой, как у Нео. На подкладке красовалась как раз эта надпись, как и на открытке, которую приложила к презенту Вачовски. Тем временем, студия, что работала над проектом, еще не опубликовала официального названия картины.

Напомним, съемки четвертой части «Матрицы» прошли в 2020 году и так же, как и многие другие проекты, были временно остановлены из-за пандемии коронавируса. Изначально ожидалось, что готовый фильм покажут в мае 2021-го, но позже релиз перенесли на 21 декабря. Кроме кинотеатров, картина выйдет еще и на видеосервисе HBO Max.

Известно, что к своим ролям вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Детали сюжета хранятся в тайне, но есть предположения, что в картине появится молодой Морфеус.

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