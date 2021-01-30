Эдгар Райт готов снять вторую часть криминальной комедии «Малыш на драйве»

Британский кинорежиссер Эдгар Райт («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые», «Скотт Пилигрим против всех») рассказал о своих ближайших планах. Помимо других проектов, он хочет снять вторую часть своего комедийного боевика «Малыш на драйве», вышедшего в 2017 году.

«Она уже написана, — сказал 46-летний режиссер изданию Variety. — На самом деле, я написал три черновика сценария».

Учитывая успех первого фильма (почти 227 миллионов долларов в прокате при бюджете в 34 миллиона), выход второй части — это только вопрос времени. Напомним, сюжет картины крутится вокруг паренька по прозвищу Малыш, который после автомобильной аварии страдает от шума в ушах. Герой привык справляться с проблемой с помощью музыки в наушниках. При этом он еще талантливый водитель, вот только выбрал для себя скользкую криминальную дорожку и был вынужден работать шофером у преступной банды.

Добавим, что в 2021 году у Райта выйдут фильм ужасов «Прошлой ночью в Сохо» с Аней Тейлор-Джой в главной роли и документальная картина об американской поп-рок-группе Sparks.

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