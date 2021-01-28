В Сети появился первый кадр с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы

Стартовали съемки фильма «Спенсер», в котором звезда «Сумерек» Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану. В честь этого компания Neon (дистрибьютор будущей картины) опубликовала в соцсетях первое фото актрисы в роли королевской особы.

Сюжет будет включать в себя всего один уикенд леди Дианы, но это именно те дни, когда эта легендарная женщина решила развестись с принцем Чарльзом.

Компания дает следующую аннотацию к фильму: «Декабрь 1991 года, брак принца и принцессы Уэльских давно похолодел. Хотя ходят слухи о романах на стороне и разводе, но на рождественские праздники в поместье Сандрингем планируется примирение. Есть еда и питье, стрельба и охота. Диана знает правила игры. В этом году все будет по-другому».

Съемки проходят в Германии и Великобритании. Возглавляет их чилийский режиссер Пабло Ларраин, у которого имеется большой опыт в исторических драмах («Нет», «Неруда», «Джеки»). Сценарий написал Стивен Найт («Эффект колибри», «Острые козырьки», «Седьмой сын»).

Смотрите также: