«Это была настоящая пытка»: Ана де Армас девять месяцев тренировала акцент Мэрилин Монро

Уже бывшая девушка Бена Аффлека 32-летняя актриса сыграла культовую звезду Мэрилин Монро в новом фильме «Блондинка», который должен выйти на Netflix в 2021 году. В свежем интервью изданию The Times of London девушка рассказала, что самым тяжелым в этой роли для нее был голос. Ей потребовался почти год, чтобы закрепить уникальный акцент легендарной кинодивы.

«Я старалась! Мне потребовалось всего девять месяцев диалектного тренинга и практики, а также несколько сессий ADR (перезапись диалогов после съемок. — Прим. авт.). Это была настоящая пытка, так утомительно. Мой мозг кипел», — рассказала Ана.

Напомним, что ранее она рассказывала, как расплакалась, когда увидела себя загримированной под Монро, — настолько сильно преобразилась кубино-испанская актриса, войдя в образ легенды Голливуда.

Добавим, что это будет биографический фильм с элементами драмы. В основу сценария лег одноименный роман писательницы Джойс Кэрол Оутс. Саму Ану де Армас вы можете увидеть в фильмах «Бегущий по лезвию 2049» и «Достать ножи».

Смотрите также: