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«Фантастические твари»: Эдди Редмэйна из-за пандемии заставили плавать в холодной воде

Съемки третьей части блокбастера перенесли с лета 2020 года на зиму.

«Фантастические твари»: Эдди Редмэйна из-за пандемии заставили плавать в холодной воде
Эдди Редмэйн в главной роли во франшизе «Фантастические твари». Фото: globallookpress.com

Пандемия «отодвинула» множество съемок кассовых фильмов и внесла сумбур в графики студий. Однако это не все, чем коронавирус насолил актерам. Для главной звезды франшизы «Фантастические твари» Эдди Редмэйна перенос создания третьего фильма закончился купанием в холодной воде.

На днях издание Variety устроило совместно интервью для этого артиста и его давнего друга Джейми Дорнана («Пятьдесят оттенков серого»). Мужчины вспомнили старые деньки и поговорили о съемках новых проектов. Друг спросил Редмэйна, чего стоит ждать от «Фантастических тварей – 3». Тот ответил, что не в праве разглашать сюжет. Рассказал только о том, что летом у него должно было быть несколько ночных съемок на открытом воздухе в английском городе Уотфорд, однако из-за пандемии их перенесли на начало декабря. И все бы ничего, но сцены, которые должен был отыграть Эдди, предполагали его погружение в воду.

«И вдруг ты купаешься на открытом воздухе британской зимой», — резюмировал свой рассказ Редмэйн.

К счастью, 39-летний актер не заболел после этих заплывов. А может, и заболел, но не стал распространяться в интервью.

Добавим, что кроме переноса съемок студия Warner Bros. приняла еще одно тяжелое решение — попросила Джонни Деппа, игравшего злодея, покинуть проект. Его роль досталась датскому актеру Мадсу Миккельсену.

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закаливаниеплаваниесъемки киноФантастические твариФильм "Фантастические твари"Эдди Редмэйн