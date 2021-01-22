Матвеев, Аронова, Михалкова, Урсуляк: названы победители премии «Золотой орел — 2021»

В этом году на звание лучшего фильма претендовали пять фильмов: «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Лед-2» Жоры Крыжовникова, «Союз спасения» Андрея Кравчука и «Стрельцов» Ильи Учителя

22 января в Москве в первом павильоне Мосфильма вручили престижную премию в области отечественного кино «Золотой орел».

Жюри назвали номинантов в различных областях: актеры, сценаристы, режиссеры. За главный приз боролись пять фильмов: «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Лед-2» Жоры Крыжовникова, «Союз спасения» Андрея Кравчука и «Стрельцов» Ильи Учителя.

В фойе перед началом мероприятия от россыпи звезд искрилось в глазах: Кристина Асмус, Светлана Ходченкова, Сергей Гармаш, Светлана Иванова, дочки Михалкова Анна и Надежда, Светлана Немоляева с внучкой, Нелли Кобзон и многие другие.

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ

Лучшим фильмом признан «Блокадный дневник».

В данной номинации так же были представлены: «Дорогие товарищи!», «Лед 2», «Союз спасения», «Стрельцов».

«Когда я погрузился в историю о «Блокадном Ленинграде», я понял, что по сравнению с тем, что было тогда, все происходящее сейчас — это легко. В Евангелии чаще всего встречаются слова: Радуйтесь и не бойтесь. Давайте радоваться и не бояться», — поделился режиссер Андрей Зайцев.

ЛУЧШИЙ ТЕЛЕФИЛЬМ ИЛИ МИНИ-СЕРИАЛ (ДО 10 СЕРИЙ)

«Одесский пароход», режиссер-постановщик Сергей Урсуляк.

ЛУЧШИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СЕРИАЛ (БОЛЕЕ 10 СЕРИЙ)

«Триггер».

ЛУЧШИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ

«One Mango, Please», режиссер Надежда Михалкова.

ЛУЧШАЯ РЕЖИССЕРСКАЯ РАБОТА

Андрей Кончаловский, «Дорогие товарищи!».

Но сам победитель посетить мероприятие не смог, за него награду получал сын.

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ В КИНО

Ольга Озоллапиня, «Блокадный дневник».

Кстати, в этой же номинации была представлена Стася Милославская, возлюбленная Александра Петрова, но она уступила победу.

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

Светлана Немоляева, «Дипломат».

«Я горда этой наградой. Очень люблю комедийные роли. Так что это для меня подарок судьбы», — сказала актриса.

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ В КИНО

Юрий Борисов, «Калашников».

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

Максим Матвеев, «Триггер».

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА

Мария Аронова, «Лед-2».

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА

Александр Домогаров, «Союз спасения».

ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ

Лучшим признан мультфильм «Хозяйка медной горы».

В номинации также были представлены «Белка и Стрелка: Карибская тайна» и «Иван Царевич и Серый Волк 4».

ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА

Игорь Гринякин, «Союз спасения».

«Было холодно. На улице минус 30 и много массовки. Пожалуй, самая тяжелая сцена была на Сенатской площади», — поделился подробностями победитель.

ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМАМ

Екатерина Шапкайц, «Союз спасения».

ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ

Андрей Зайцев, «Блокадный дневник».

ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО ГРИМУ И ПЛАСТИЧЕСКИМ СПЕЦЭФФЕКТАМ

Татьяна Вавилова, «Союз спасения».

А Светлана Дружинина, советская и российская актриса, кинорежиссер, сценарист, народная артистка Российской Федерации получила особую награду «За вклад в развитие кино».

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