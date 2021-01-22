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Матвеев, Аронова, Михалкова, Урсуляк: названы победители премии «Золотой орел — 2021»

В этом году на звание лучшего фильма претендовали пять фильмов: «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Лед-2» Жоры Крыжовникова, «Союз спасения» Андрея Кравчука и «Стрельцов» Ильи Учителя

Матвеев, Аронова, Михалкова, Урсуляк: названы победители премии «Золотой орел — 2021»
Матвеев, Аронова, Михалкова, Урсуляк: названы победители премии «Золотой орел». ФОТО: Kinoacademy.ru

22 января в Москве в первом павильоне Мосфильма вручили престижную премию в области отечественного кино «Золотой орел».
Жюри назвали номинантов в различных областях: актеры, сценаристы, режиссеры. За главный приз боролись пять фильмов: «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Лед-2» Жоры Крыжовникова, «Союз спасения» Андрея Кравчука и «Стрельцов» Ильи Учителя.

В фойе перед началом мероприятия от россыпи звезд искрилось в глазах: Кристина Асмус, Светлана Ходченкова, Сергей Гармаш, Светлана Иванова, дочки Михалкова Анна и Надежда, Светлана Немоляева с внучкой, Нелли Кобзон и многие другие.

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ

Лучшим фильмом признан «Блокадный дневник».

В данной номинации так же были представлены: «Дорогие товарищи!», «Лед 2», «Союз спасения», «Стрельцов».

«Когда я погрузился в историю о «Блокадном Ленинграде», я понял, что по сравнению с тем, что было тогда, все происходящее сейчас — это легко. В Евангелии чаще всего встречаются слова: Радуйтесь и не бойтесь. Давайте радоваться и не бояться», — поделился режиссер Андрей Зайцев.

Названы победители премии «Золотой орел»
«Блокадный дневник» получил премию «Золотой орел».
ФОТО: Ольга Храбрых

ЛУЧШИЙ ТЕЛЕФИЛЬМ ИЛИ МИНИ-СЕРИАЛ (ДО 10 СЕРИЙ)

«Одесский пароход», режиссер-постановщик Сергей Урсуляк.

«Золотой орел»
Команда сериала «Одесский пароход».
Фото: Ольга Храбрых

ЛУЧШИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СЕРИАЛ (БОЛЕЕ 10 СЕРИЙ)

«Триггер».

ЛУЧШИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ

«One Mango, Please»,  режиссер Надежда Михалкова.

Надежда Михалкова
Надежда Михалкова получила премию за лучший короткометражный фильм.
ФОТО: Ольга Храбрых

ЛУЧШАЯ РЕЖИССЕРСКАЯ РАБОТА

Андрей Кончаловский, «Дорогие товарищи!».

Но сам победитель посетить мероприятие не смог, за него награду получал сын.

Названы победители премии «Золотой орел»
Фото: Ольга Храбрых

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ В КИНО

Ольга Озоллапиня, «Блокадный дневник».

Кстати, в этой же номинации была представлена Стася Милославская, возлюбленная Александра Петрова, но она уступила победу.

Названы победители премии «Золотой орел»
Ольга Озоллапиня.
ФОТО: Ольга Храбрых

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

Светлана Немоляева, «Дипломат».

«Я горда этой наградой. Очень люблю комедийные роли. Так что это для меня подарок судьбы», — сказала актриса.

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева.
ФОТО: Ольга Храбрых

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ В КИНО

Юрий Борисов, «Калашников».

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

Максим Матвеев, «Триггер».

Максим Матвеев
Максим Матвеев.
ФОТО: instagram.com/maxim_matveev_

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА

Мария Аронова, «Лед-2».

Мария Аронова.
Фото: instagram.com/mariaaronova_fan

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА

Александр Домогаров, «Союз спасения».

Александр Домогаров
Александр Домогаров.
ФОТО: Ольга Храбрых

ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ

Лучшим признан мультфильм «Хозяйка медной горы».

В номинации также были представлены «Белка и Стрелка: Карибская тайна» и «Иван Царевич и Серый Волк 4».

ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА 

Игорь Гринякин, «Союз спасения».

«Было холодно. На улице минус 30 и много массовки. Пожалуй, самая тяжелая сцена была на Сенатской площади», — поделился подробностями победитель.

ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМАМ

Екатерина Шапкайц, «Союз спасения».

ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ

Андрей Зайцев, «Блокадный дневник».

ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО ГРИМУ И ПЛАСТИЧЕСКИМ СПЕЦЭФФЕКТАМ

Татьяна Вавилова, «Союз спасения».

А Светлана Дружинина, советская и российская актриса, кинорежиссер, сценарист, народная артистка Российской Федерации получила особую награду «За вклад в развитие кино».

Светлана Дружинина
Режиссер получила особую награду фестиваля.
ФОТО: Ольга Храбрых

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Тэги

"Золотой орел"Кристина АсмусМаксим МатвеевНелли КобзонСветлана ИвановаСветлана НемоляеваСветлана ХодченковаСергей Гармаш