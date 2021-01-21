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Исполнитель роли Долгопупса признался, что ему «больно» пересматривать «Гарри Поттера»

Актер Мэттью Льюис сделал персонажа слишком похожим на себя.

Исполнитель роли Долгопупса признался, что ему «больно» пересматривать «Гарри Поттера»
Мэттью Льюис с годами все меньше похож на забитого школьника. Фото: globallookpress.com

31-летний английский актер Мэттью Льюис известен ролью Невилла Долгопупса в фильмах о Гарри Поттере. Изначально, как и в книгах, этот персонаж предстает забитым и неуклюжим ребенком, а под конец вырастает в умелого и отважного мужчину. На сегодняшний день артист успел попробовать себя во множестве разных амплуа и давно отошел от своего «поттеровского» образа. Все чаще ему приходится играть грозу женских сердец.

В свежем интервью молодой человек признался, что ему трудно пересматривать фильмы знаменитой франшизы о юных волшебниках. Все потому, что в Невилла Долгопупса актер вложил многое от себя самого.

«Мне довольно сложно, когда в персонаже начинает проявляться слишком много меня, — цитирует Мэттью The New York Times. — Гораздо легче сыграть кого-то совершенно другого, например, лондонского полицейского или богача. Временами мне больно от того, насколько много меня осталось в Невилле. Когда я смотрю эти фильмы, то думаю: «Это не Невилл, это ты».

По мере съемок Льюис становился все более смелым и амбициозным как актер. Вместе с режиссером последних фильмов они часто думали над тем, как увеличить экранное время его персонажа. В конечном итоге во второй части «Даров смерти» появилась сцена, в которой Невилл взрывает мост, ведущий в Хогвартс. В книгах и в ранних вариантах сценария ее не было.

В конце интервью Мэттью отметил, что он не против всю жизнь носить ярлык «звезды «Гарри Поттера». По его словам, франшиза о волшебниках «открыла так много дверей», а иначе он бы «даже не попал в комнату».

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