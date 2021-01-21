Исполнитель роли Долгопупса признался, что ему «больно» пересматривать «Гарри Поттера»

31-летний английский актер Мэттью Льюис известен ролью Невилла Долгопупса в фильмах о Гарри Поттере. Изначально, как и в книгах, этот персонаж предстает забитым и неуклюжим ребенком, а под конец вырастает в умелого и отважного мужчину. На сегодняшний день артист успел попробовать себя во множестве разных амплуа и давно отошел от своего «поттеровского» образа. Все чаще ему приходится играть грозу женских сердец.

В свежем интервью молодой человек признался, что ему трудно пересматривать фильмы знаменитой франшизы о юных волшебниках. Все потому, что в Невилла Долгопупса актер вложил многое от себя самого.

«Мне довольно сложно, когда в персонаже начинает проявляться слишком много меня, — цитирует Мэттью The New York Times. — Гораздо легче сыграть кого-то совершенно другого, например, лондонского полицейского или богача. Временами мне больно от того, насколько много меня осталось в Невилле. Когда я смотрю эти фильмы, то думаю: «Это не Невилл, это ты».

По мере съемок Льюис становился все более смелым и амбициозным как актер. Вместе с режиссером последних фильмов они часто думали над тем, как увеличить экранное время его персонажа. В конечном итоге во второй части «Даров смерти» появилась сцена, в которой Невилл взрывает мост, ведущий в Хогвартс. В книгах и в ранних вариантах сценария ее не было.

В конце интервью Мэттью отметил, что он не против всю жизнь носить ярлык «звезды «Гарри Поттера». По его словам, франшиза о волшебниках «открыла так много дверей», а иначе он бы «даже не попал в комнату».

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