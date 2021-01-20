«Были слишком напуганы, чтобы разговаривать»: звезды «Молчания ягнят» вспомнили съемки картины

В 2021 году исполняется 30 лет со дня выхода культового фильма «Молчание ягнят». В связи с этим издание Variety устроило онлайн-встречу для актеров Энтони Хопкинса и Джоди Фостер. В своей беседе мужчина и женщина раскрыли множество интересных деталей о создании триллера.

Хопкинс вспомнил, как в 1989 году ему прислали сценарий картины. Агент актера настаивал, чтобы тот его прочитал, но Энтони, взглянув на название спросил: «Это детская сказка?». Когда же, наконец, артист дошел до чтения, то уже после десятой страницы позвонил агенту и заявил, что это лучший сценарий, который он когда-либо читал.

83-летний актер признался, что не мог поверить в свою удачу, когда узнал, что будет играть вместе с Джоди Фостер, которая незадолго до этого получила «Оскар». Он даже боялся заговорить со своей партнершей.

«Мы не особо разговаривали до самого чтения по ролям. Мы просто помахали рукой через всю комнату и сели за стол, — вспоминает Фостер. — И когда вы погрузились в Ганнибала Лектера, я почувствовала, как по комнате пробежал холодок. В некотором смысле, после этого мы были слишком напуганы, чтобы разговаривать друг с другом».

Хопкинс добавил, что он нервничал, играя свою роль, но с первых же кадров режиссер был ошеломлен той атмосферой, которую актер создавал в камере. Больше всего артист играл голосом, и именно он создавал ему жуткую ауру. Также он вспомнил, как забавно было подшучивать над своей партнершей в кадре, а затем обедать и мило беседовать с ней между дублями.

Фостер согласилась, что этот фильм изменил жизни их обоих.

Добавим, что актеры также проанонсировали свои новые фильмы: «Отец» у Хопкинса и «Заключенный номер 760» у Фостер.

Смотрите также: