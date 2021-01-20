Стала известная дата выхода приквела фильма «Чарли и шоколадная фабрика»

Студия Warner Bros. выпустит приквел музыкального фильма «Чарли и шоколадная фабрика» 2005 года. Картина расскажет о молодых годах того самого Вилли Вонки, что владел фабрикой и был сыгран Джонни Деппом (в Сети часто встречаются мемы с актером Джином Уайлдером, который сыграл Вонку в фильме 1971 года).

Как сообщает The Hollywood Reporter, новая кинолента под рабочим названием Wonka выйдет 17 марта 2023 года. Режиссером назначен британец Пол Кинг, снявший «Приключения Паддингтона». Продюсированием займется Дэвид Хейман, выпустивший все восемь фильмов «Гарри Поттера» и франшизу «Фантастические твари».

Сюжет расскажет о том, чем занимался молодой Вилли Вонка до открытия своей знаменитой шоколадной фабрики. А вот кто сыграет этого культового персонажа, пока не известно. Издание Collider сообщает, что студия рассматривает «юных» на вид Тома Холланда и Тимоти Шаламе, а ранее в списке кандидатов были Райан Гослинг, Дональд Гловер и Эзра Миллер. Кстати, еще ходили слухи, что на главную роль рассматривают женщину. Ждем новых новостей и, конечно же, море шоколада.

Смотрите также: