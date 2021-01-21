Фантастический триллер «Секретные файлы: Над небесами» и другие премьеры недели

«Секретные файлы: Над небесами» (оригинальное название — Beyond the Sky), 2018, США, фантастика.

Систематические похищения людей инопланетянами вряд ли вызывают у россиян тревогу. Вспомните хотя бы недавний анекдот: «Алло, полиция, меня похитили пришельцы!» — «Гражданин, вы что, пьяный?!» — «Так совпало…». В США все иначе — здесь на этом помешаны миллионы граждан, регулярно устраивающих тематические форумы и конференции.

На одну из них отправляется молодой документалист Крис, жаждущий разоблачить тех, кого якобы забрали гости из космоса: мол, провалы в памяти, которые люди принимают за путешествия в неизведанное, являются лишь формой психического расстройства. У Криса в деле свой интерес: его сбрендивший отец всю жизнь верил в то, что жена не ушла от него по доброй воле, а была пленена пришельцами.

Фантастический триллер «Секретные файлы: Над небесами» многое роднит с культовым сериалом «Секретные материалы» (он, собственно, и укрепил веру американцев в существование инопланетян и в то, что «истина где-то там»). Здесь тоже истина будет «где-то там», за пределами логики, и добраться до нее Крису, помимо прочего, поможет сильнодействующая индейская настойка, благодаря которой парень поверит во все то, что собирался разоблачить. Скептики, конечно, скажут: если бы герой не перебрал с индейским напитком, то никаких пришельцев не увидел бы. Но что тут поделаешь — так совпало…

Режиссер: Фулвио Сестито. В ролях: Райан Карнес, Питер Стормаре и др.

В российском прокате с 21 января.

«Душа» (оригинальное название — Soul), 2020, США, анимационный.

Высокобюджетный мультик «Душа» поведает об учителе музыки, который, узнав, что его взяли в крутой джаз-банд, провалился на радостях в канализационный люк. Казалось бы, тут и сказочке конец, но положение несостоявшегося джазмена не столь безнадежно: загадочным образом он попадает туда, где души (к счастью, не мертвые) готовятся к отправке в реальную жизнь. И здесь все принимают горе-учителя за инструктора, без наставлений которого душам никак не обойтись. Согласитесь, не худший вариант трудоустройства для того, кто не умеет смотреть под ноги.

Режиссеры: Пит Доктер, Кэмп Пауэрс.

В российском прокате с 21 января.

«Девушка, подающая надежды» (оригинальное название — Promising Young Woman), 2020, США, драма.

Героиня драмы «Девушка, подающая надежды» училась в медицинском колледже, но, после того как ее подругу изнасиловали и та покончила с собой, с медициной рассталась. Правда, в некотором роде она продолжает лечить людей, точнее, мужчин: ходит по барам, делает вид, что переборщила с алкоголем, а затем, когда очередной ухажер везет «бездыханное тело» к себе с целью им овладеть, вдруг трезвеет и устраивает обалдевшему ловеласу выволочку. Мужчины после этого фильма либо перестанут знакомиться в барах, либо начнут носить с собой алкотестер.

Режиссер: Эмиральд Феннел. В ролях: Кэри Маллиган, Бо Бёрнэм и др.

В российском прокате с 21 января.