Ничего не случается просто так: фильмы и сериалы, которые это доказывают

Что будет, если опоздать на самолет? Можно расстроиться, а еще лучше - выждать время. Возможно, судьба уберегла вас от роковой случайности.

Роковая случайность – один из излюбленных сценарных ходов у кинематографистов. Случайным опозданием можно закрутить романтическую, криминальную или детективную линию, а также добавить в кино элемент судьбы или рока.

Рассказываем про фильмы и сериалы в самых разных жанрах, в которых случайные опоздания или встречи привели героев к чему-то новому.

«Полет»

Драматический сериал Петра Тодоровского-младшего – одна из громких премьер 2021 года. В главных ролях снялись Оксана Акиньшина, Павел Табаков, Никита и Михаил Ефремовы, Юлия Хлынина, Евгения Добровольская и другие звезды первой величины. Каждая серия проекта – сложная история одного персонажа, чья жизнь кардинально изменилась после полета, который не состоялся.

Юридический отдел московской строительный фирмы должен был в полном составе полететь в Пермь, но за пару часов до вылета выяснилось, что секретарша перепутала аэропорт. Случайность оказалась спасительной: самолет, в котором должны были полететь сотрудники, разбился. С этого момента каждый из них начинает переосмыслять свою жизнь, параллельно втягиваясь в преступную аферу.

Сериал можно смотреть с 25 января в 21.00 на ТНТ и видеосервисе Premier.

«Марафон желаний»

Полнометражный сценарный дебют Александра Гудкова – это жизнерадостная, легкая комедия о том, что главное знать, чего хочешь, а остальное приложится. В том числе и благодаря вмешательству случая.

Маникюрша Марина Гомынина (Аглая Тарасова) устала ждать, когда наладится ее личная жизнь, и по совету подруги (лучшая роль Маши Миногаровой) решила отправиться в Ханты-Мансийск на семинар коуча Елены Блиновской (реальной женщины, вдохновившей Гудкова на этот сценарий).

Но Марина не попадает на свой рейс из-за глупой случайности. Однако если бы не эта случайность, она не встретила бы Сашу (Кирилл Нагиев), который по иронии судьбы тоже упустил свой самолет. В аэропорту их ждут удивительные приключения с участием чудаковатых персонажей в исполнении Яны Трояновой, Павла Деревянко, Екатерины Варнавы и других звезд.

«Три сердца»

Романтическая мелодрама Бенуа Жако с россыпью французских звезд – Шарлоттой Генсбур, Катрин Денев, Кьярой Мастрояни, Бенуа Пульвордом – была показана в конкурсе Венецианского кинофестиваля.

Марк никогда бы не встретил Сильви, если бы не опоздал на поезд в Париж из маленького провинциального городка неподалеку от Лиона. Но эта встреча кардинально изменила их жизни – и не потому, что они стали парой.

Побродив по улицам до утра, Марк и Сильви испытали друг к другу чувства и договорились встретиться через несколько дней в саду Тюильри. Но Марк не приходит на встречу, а спустя некоторое время закручивает роман с другой женщиной по имени Софи. Настает день свадьбы, в который Марку предстоит узнать, что Софи и Сильви – сестры, но это еще далеко не кульминация фильма.

«Один дома»

Если бы младший Маккалистер (Маколей Калкин) не затерялся в суматохе и не опоздал на рейс из Чикаго в Париж, многих удивительных вещей могло бы не произойти. Например, не случилось бы самой популярной рождественской комедии «Один дома».

Оставшись один дома, восьмилетний Кевин радуется: наконец, он отдохнет от постоянных высмеиваний его братьев и сестер и займется чем угодно, и никто не будет его отвлекать. Пусть на носу Рождество, то есть семейный праздник. Но не тут-то было: Кевин случайно узнает о том, что дом Маккалистеров стал мишенью для грабителей. И пока семья мальчика, поняв, что Кевин остался один, пытается разными рейсами вернуться в Чикаго, сам он становится защитником своего жилища.

«Чужой билет»

Рекламщик Бадди возвращается домой из командировки. Ожидая рейс в аэропорту, он знакомится с Грегом, который спешит домой к семье и прекрасной Мими.

Чтобы задержаться с новой подружкой, Бадди дарит Грегу свой билет и отправляется праздно проводить время. А спустя несколько часов узнает, что самолет, на который он не попал только случайно, разбился.

Тогда Бадди решает искупить свою вину. Он знакомится с супругой погибшего и старается помочь ей пережить горе. При этом мужчина держит в тайне свое участие в смерти Грега.

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