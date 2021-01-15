Джордж Клуни объяснил, почему он рад отсутствию больших кинофраншиз в своей карьере

В одном из свежих интервью американский актер Джордж Клуни порадовался тому, что на его карьеру не пришлось ни одной крупной кинофраншизы. Не было у него, условно говоря, капитана Джека Воробья, как у Джони Деппа, или Хана Соло, как у Харрисона Форда. И 59-летний актер считает, что очень хорошо: в результате у него получилась очень разнообразная карьера, и он не стал типовым актером. А случилось этого, потому что ни один из его фильмов не был головокружительно удачным.

По словам Клуни, он сыграл в боевике «Миротворец», но этот фильм не стал хитом, как «Крепкий орешек». Если бы стал, то Джордж застрял бы в боевиках, а так он пошел дальше в своих творческих поисках. Была в его карьере мелодрама «Один прекрасный день», и после нее актер мог закрепиться, как романтический герой, но это тоже не случилось.

«Если вы пройдете по моей карьере, многие вещи вообще не были хоумранами (имеется в виду, успешными во всех отношениях, — прим. авт.), это позволило мне попробовать другие вещи. Мне разрешено сниматься в комедии и в драме, поэтому я могу сделать что-нибудь столь же странное, как «О, где же ты, брат?», и что-нибудь столь же прямолинейное, как «Майкл Клейтон», — цитирует актера издание Deadline.

Как мы знаем, Клуни попробовал себя и в супергеройском кино, сыграв Бэтмена в фильме 1997 года. В том же интервью актер признался, что эта роль была ошибкой в его карьере. Но он назвал это познавательным опытом, так как после данной картины он понял, что при выборе кинопроекта самое важное — это сценарий.

«Из плохого сценария нельзя сделать хороший фильм, это невозможно. Из хорошего сценария можно сделать плохой фильм», — резюмировал Джордж.

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