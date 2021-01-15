Кристиан Бейл, Марго Робби, Роберт Де Ниро и другие звезды Голливуда снимаются в новом фильме

В Голливуде начались съемки нового фильма, в актерский состав которого вошла десятка звезд первой величины. Как сообщает Deadline, в проекте, у которого пока нет названия, задействованы Кристиан Бейл, Марго Робби, Роберт Де Ниро, Майк Майерс, Майкл Шеннон, звезда «Довода» Джон Дэвид Вашингтон, злодей из «Не время умирать» Рами Малек, комик Крис Рок, звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой и одна из «Стражей галактики» Зои Салдана.

Картиной занимаются кинокомпания New Regency и режиссер Дэвид Оуэн Расселл, который был номинирован на «Оскар» за три своих фильма: «Боец», «Мой парень — псих» и «Афера по-американски». Может, в этот раз постановщику все-таки удастся получить заветную статуэтку? Сообщается, что это будет картина, основанная на собственной идее Рассела.

Добавим, что режиссер ничего не снимал с 2015 года, когда вышла его трагикомедия «Джой». За роль в этом фильме актриса Дженнифер Лоуренс была номинирована на «Оскар» и получила «Золотой глобус» в категориях «Лучшая женская роль».

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