Звезда «Мумии» Брендан Фрейзер сыграет 270-килограммового толстяка в новом фильме

52-летний американский актер Брендан Фрейзер известен российскому зрителю по трилогии «Мумия», фильмам «Взрыв из прошлого», «Джордж из джунглей» и «Ослепленный желаниями». Во всех этих лентах мужчина играет подтянутого красавчика, но в новой картине его ждет нелицеприятный образ.

Как сообщает Variety, он сыграет главную роль в предстоящем фильме «Кит» (The Whale), который снимет режиссер Даррен Аронофски («Реквием по мечте», «Рестлер», «Черный лебедь») по одноименной американской пьесе.

Это будет фильм о мужчине, что ушел из семьи ради любовника-гея. Когда роковой разлучник умер, главный герой начал заедать свое горе и в итоге превратился в толстяка весом в 270 килограммов. В таком виде он пытается воссоединиться со своей 17-летней дочерью. Но примет ли она его?

Издание отмечает, что в последние годы о Фрейзере мало было слышно в Голливуде, он чаще появлялся в сериалах, но громкой роли так и не получил. Возможно, «Кит» станет его триумфальным возвращением, учитывая современные западные тенденции на поддержку меньшинств и бодипозитив.

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