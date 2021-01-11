Скарлетт Йоханссон вынудила коллегу по киновселенной Marvel выполнить опасный трюк

Актер Фрэнк Грилло признался, что отважился на прыжок в темноте после того, как артистка без страха вызвалась исполнить его.

Чего только мужчины не делают ради женщин… А на что они способны, чтобы не показаться слабее женщин, — это отдельная история. Недавно американский актер Фрэнк Грилло рассказал, как из-за Скарлетт Йоханссон ему пришлось выполнить опасный трюк, который он всей душой хотел спихнуть на каскадера.

Дело было на съемках фильма Marvel «Первый мститель: Другая война» (второй боевик про Капитана Америка). В начале картины группа агентов прыгает с самолета на захваченных террористами корабль. Актерам нужно было пролететь, пристегнутыми страховочным тросом, на высоте около 100 метров над уровнем воды (высота корабля плюс высота крана, который их держал). К тому же съемка велась ночью, и в кромешной тьме прыгать было еще страшнее.

«Я не собирался этого делать. Я сказал: «Я не буду! Пусть это сделает мой двойник». А Скарлетт Йоханссон сказала: «Хорошо, я сделаю это!» Она пошла и прыгнула, а потом пришлось и мне», — со смехом рассказал актер изданию Collider.

Грилло пошутил, что в тот момент он испачкал штаны — настолько ему было страшно, а его коллега, игравшая Черную Вдову, выполнила трюк без эмоций.

55-летний актер с брутальной внешностью признался, что обычно сам выполняет трюки, связанные с драками и вождением машин, а вот прыжки категорически не любит. Но разве можно спасовать, когда на кону мужская гордость?

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