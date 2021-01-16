Психолог рассказала, какие цитаты из советских фильмов могут серьезно навредить в отношениях

В праздничные дни по всем телеканалам крутили легендарные советские фильмы. В двух из них — «Самая обаятельная и привлекательная» и «Одиноким предоставляется общежитие» — чаще всего звучат советы женщинам по устройству личной жизни. Многие из нас привыкли относиться к этим советам как к единственно правильным — мол, раз кино хорошее, то и рекомендации разумные.

Но так ли это на самом деле? С психологом Инной Литвиненко мы обсудили, какие из этих наиболее часто цитируемых «правил жизни» можно принимать как руководство к действию, а какие могут серьезно навредить.

Цитата № 1

«Не жди, не предложат! Мы не можем ждать милостей от природы, взять их — наша задача. Это я говорю про мужчин. Завоевывать их — наша задача, не ждать, пока пригласят в загс… То, что я замужем, — только моя заслуга, инициатива».

Комментарий психолога:

— Многие годы общество диктовало нам удивительные истины, — говорит Инна Литвиненко. — Например, незамужняя женщина считалась неполноценной. Навязывалась мысль о том, что с ней явно что-то не так, раз ее никто не позвал замуж. Окружающие смотрели косо, а родная семья постоянно напоминала про «тикающие часики». К сожалению, «эхо войны» влияет на современных женщин и сегодня.

Но мир меняется. Быть замужем — это давно не достижение. Выбор партнера и отца своих детей все чаще делается девушками осознанно. Увеличение продолжительности жизни дает право больше выбирать. Сейчас пятьдесят — новые тридцать. Женщина чувствует себя полноценной и без мужа. Что касается моего отношения к вышеупомянутой цитате — не могу с ней согласиться. Завоевывать мужчину — огромная ошибка. Выбор, как женский, так и мужской, должен быть сделан по собственной воле.

Мало того, агрессивно навязывающая себя женщина только отталкивает партнера. У того создается ощущение, что он — последний вариант и цепляются за него исключительно от отчаяния или в поисках выгоды. Отношения и полноценный брак могут построить только два эмоционально здоровых человека. И оба этих человека не относятся к партнеру как к вещи, которую необходимо заполучить любой ценой.

Цитата № 2

«Мужчины любят, когда им поют дифирамбы. Поэтому делай Володьке больше комплиментов, пой дифирамбы».

Комментарий психолога:

— Мужчины, как и женщины, любят слышать теплые и приятные слова. Подтверждать мужские поступки добрым словом или комплиментом очень правильно. Потому что эго человека — самый эрогенный инструмент, и теплые слова являются отличным способом спровоцировать партнера на удивительные поступки по отношению к вам.

Но тут важно видеть грань. Хвалить стоит только за совершенное дело. Если вы станете петь дифирамбы на пустом месте, то, скорее всего, человек сядет вам на шею. Он решит, что, даже не прилагая никаких усилий, является для вас лучшим партнером на земле. И, как следствие, ничего не станет делать. А зачем? Он же и так идеален!

Цитата № 3

«Я тебе дам билеты на концерт Джанни Моранди — пригласишь Володю. Если не поможет — объяснишься в любви».

Комментарий психолога:

— Существует множество способов соблазнения мужчин. Самый провальный — «покупать» любовь и внимание. Первое, что вам следует запомнить: любовь невозможно заслужить подарками. Второе: любовь невозможно купить. Третье: покупать мужскую любовь — это большой риск приобрести себе альфонса вместо мужчины. Четвертое: когда женщина признается в любви первой, то она убивает все мужские инстинкты. Мгновенно теряется интерес, и девушка обесценивается, потому что партнер ценит только то, что стоило ему немалых усилий.

Цитата № 4

«Аркадий заедет за тобой к концу работы, на глазах всех сотрудников посадит в машину и увезет в неизвестном направлении».

Комментарий психолога:

— По сей день бытует катастрофическая идея о «добавочном спросе». Она з ключается в том, что если мужчина заметит, как ты интересуешь других, то он начинает сильнее проявлять активность. Это работает по-другому. Психологически здоровый мужчина, увидев, что к симпатичной ему женщине проявляет интерес конкурент, поймет, что его нимфа занята, и поставит на паузу активные действия.

Здоровая личность не играет в конкуренцию, потому что ее интересуют честные и доверительные отношения. Соревнования заводят только мужчин, которые оценивают женщину как вещь или добычу. Такой человек, получив желаемое, быстро погаснет. Изначально его эго требовало победы. Не рекомендую участвовать в подобных играх. Даже если трюк сработает, то вы получите не любовь, а партнера, который лишь добивался заветного успеха. А вот честного и трезвомыслящего человека оттолкнете навсегда.

Цитата № 5

«А теперь займемся аутотренингом: «Я самая обаятельная и привлекательная. Все мужчины без ума от меня. У меня стройная фигура, красивые ноги. Я могу менять мужчин как перчатки. Крутить и вертеть ими, как жонглер булавами…»

Комментарий психолога:

— Аутотренинг — довольно сомнительный метод. Самовнушение еще никогда не решало проблем. Современных молодых людей не привлекают женщины, которые не мыслят жизни без партнера, чья цель состоит только в охомутании мужа и рождении детей.

Которые считают уборку, готовку и обслуживание семьи жизненно необходимыми. В последние годы ментальность людей меняется. Личность выходит на первый план, а девушки с образованием, карьерой, увлекательным хобби и багажом опыта могут овладеть любым парнем.

Цитаты к фильму «Одиноким предоставляется общежитие»

Цитата № 1

«Если женщина не права, нужно просить у нее прощения».

Комментарий психолога:

— «Чего хочет женщина, того хочет Бог» — эта фраза неактуальна на сегодняшний день. На самом деле прощения должен просить тот, кто не прав. Распределение ответственности по половым признакам давно в прошлом. В здоровых отношениях присутствует диалог даже после самой сильной ссоры. Следует принять, что все ситуации не могут трактоваться односторонне. Это норма социума и долгосрочных связей.

Цитата № 2

«Утром — яичница, днем — яичница, вечером — яичница, а ночью — омлет! Скоро я буду кудахтать, как цыпленок! Я не умею есть то, что ты готовишь».

Комментарий психолога:

— Взрослый человек любого пола должен уметь готовить еду самостоятельно. Это давно не женская обязанность. Примерно с тех пор, когда женщина стала работать наравне с мужчиной, а иногда больше и упорнее. Супруги возвращаются домой в одно и то же время, зарабатывают во многих случаях одинаково. Поэтому логичным выводом будет то, что жизненно необходимые обязанности — такие как еда, уборка, стирка — должны делиться пополам. Новые времена предлагают нам новые правила.

Цитата № 3

«И вот однажды я сказала себе: «Нет, Вера, твое счастье где-то заблудилось и больше никогда не найдется. И я перестала надеяться, ждать, и как-то стало спокойнее, легче».

Комментарий психолога:

— Мужчину ждать не стоит. Живите! Вы пришли в этот мир не ради того, чтобы быть с кем-то, а ради своего уникального пути и развития личности. Если вам не встречается человек, который необходим как воздух, в котором вы уверены, то не стоит растрачивать энергию и время.

Цитата № 4

«А по-моему, одинокий не может быть счастливым. Нет ничего хуже одиночества».

Комментарий психолога:

— Я убеждена, что нет ничего естественнее одиночества. Любовь — это прекрасно. Я желаю всем любви, но это лишь одна небольшая стезя. Она не является обязательным условием счастливой жизни. Одиночество не переносят только люди с тяжелыми детскими паттернами (устойчивая модель поведения. — Ред.) и, как следствие, созависимые.

Здоровая личность может быть счастлива и в одиночестве. Это научный факт, и спорить с ним бесполезно. А вот зависимая личность видит себя живой и вовлеченной только в качестве «половины» другого человека. Умение чувствовать комфорт и защищенность без партнера рядом — это огромная радость, которой, к сожалению, обладают далеко не все.

Цитата № 5

«Искать женихов по объявлениям не собираюсь! И тебе, милочка, кстати, тоже не советую…»

Комментарий психолога:

— Прошли времена, когда мы были вынуждены ограничиваться поиском партнера в соседнем районе. Мир расширил свои границы с помощью интернета, и теперь ты можешь найти друзей, работу, мужа в любой части нашей планеты. Зачем лишать себя выбора? В интернете миллионы разных людей — это шанс выбрать человека, который вам нужен. Огромное количество пар познакомились и живут счастливо именно «по объявлениям», только интернет-формата.

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