Блокбастер «Чудо-женщина: 1984» и другие премьеры недели

«Чудо-женщина: 1984» (оригинальное название — Wonder Woman 1984), 2020, США, фэнтези.

Бессмертная полубогиня-амазонка Диана, знакомая нам по блокбастеру «Чудо-женщина», в середине 80-х обнаруживается в американской столице, где она трудится антропологом в исследовательском институте и на досуге тешит самолюбие борьбой с разнообразной криминальной шушерой. Коллеги в восторге от Дианы: особенно увлечена статной брюнеткой застенчивая дама по имени Барбара, которая мечтает быть такой же красивой и уверенной в себе.

У самой Дианы тоже есть мечта — вернуть своего возлюбленного Стива Трэвора, который, напомним, трагически погиб, сражаясь вместе с амазонкой против немцев на полях Первой мировой. И, оказывается, в институте, где работают обе женщины, есть нечто, способное им помочь, — загадочный Камень мечты, прикосновение к которому исполняет желания. Сами того не понимая, Барбара и Диана получают благодаря камню то, что им нужно: Барбара расцветает и крепчает буквально на глазах, а к Диане с того света возвращается ничего не понимающий красавчик Стив.

Есть, правда, одно но: камень, как выясняется, в обмен на желание берет что-то важное взамен — вот и Диана, получив живого Стива, теряет свою суперсилу. А она как раз ей срочно понадобилась, ведь Барбара стала настолько крутой и уверенной, что превратилась в суперзлодейку, в союзниках у которой значится могущественный бизнесмен Максвелл Лорд, мечтающий прибрать волшебный камешек к своим загребущим рукам. Свои сверхспособности Диана, впрочем, может вернуть, но для этого надо отказаться от загаданного желания, то есть отправить Стива обратно на тот свет. Бесстрашной амазонке предстоит сделать очень нелегкий выбор.

Сиквел «Чудо-женщины» был готов к прокату еще в позапрошлом году, но по разным причинам дата премьеры постоянно переносилась. Последняя попытка показать зрителям фильм случилась в июне, но тут уже вмешалась пандемия, и продюсеры, опасаясь низких сборов в незаполненных кинотеатрах, опять сдвинули показ. В итоге «Чудо-женщина: 1984», пытавшаяся стать летним блокбастером, превратилась в блокбастер практически новогодний, что, наверное, правильно — история про исполнение желаний все-таки лучше сочетается с елкой, чем с жарой.

Режиссер: Пэтти Дженкинс. В ролях: Галь Гадот, Крис Пайн и др.

В российском прокате с 14 января.

«Охотник на монстров» (оригинальное название — Monster Hunter), 2020, США — Китай, боевик.

Почти пятнадцать лет Милла Йовович билась с уродливой нечистью в серии фантастических боевиков «Обитель зла», но в какой-то момент остановилась — символично, что выход последней части «Обители…» совпал с моментом, когда актриса разменяла пятый десяток. «Ну, слава богу, остепенилась!» — решили фанаты Миллы, но, увы, ошиблись.

Прошло четыре года, и вот опять — словно дежавю: экранизация популярной видеоигры, в которой люди сражаются с мерзкими тварями, Милла в главной роли, ее муж Пол Андерсон, снявший большинство «Обителей», в режиссерском кресле, да еще и свое 45-летие Йовович отмечает накануне американской премьеры фильма. Совпадение? Известный телеведущий наверняка сказал бы: «Не думаю…»

Сюжет «Охотника на монстров», конечно, не повторяет сценарий «Обители зла» буквально — все-таки фильмы сняты по разным видеоиграм. Но вряд ли несовпадение в деталях заставит проглядеть очевидную схожесть двух проектов.

В новом фильме Милла — офицер американского спецназа Натали Артемис, которую с учетом русских корней артистки так и хочется назвать Наташей Артемовой. Вместе со своими солдатами Наташа через некий портал попадает в странный мир, населенный гигантскими драконами. Естественно, храброй девушке остается лишь одно — вступить с нечистью в неравный бой. Пару героине Миллы составит местный спец по работе с драконами, немногословный товарищ, именуемый просто Охотником.

Разумеется, в рамках одного фильма схватка не закончится: как и в случае с «Обителью зла», продюсеры явно рассчитывают превратить новый боевик в долгий киносериал. Но даже его окончание не гарантирует Милле выход на творческую свободу, ведь компьютерных стрелялок, которые срочно надо экранизировать, осталось еще очень и очень много.

Режиссер: Пол У. С. Андерсон. В ролях: Милла Йовович, Тони Джа и др.

В российском прокате с 14 января.

«Обыкновенная страсть» (оригинальное название — Passion simple), 2020, Франция, драма.

Очередная эротическая драма о связи двух, казалось бы, совсем не подходящих друг другу людей тешит самолюбие сильной половины нашей страны, ведь героиня фильма «Обыкновенная страсть», привлекательная француженка Элен, влюбляется в русского.

Русский — это еще полбеды, но ведь Александр еще и намного моложе Элен, да к тому же женат. Но женщина совсем потеряла голову, что, впрочем, вполне естественно: невероятный магнетизм русских мужчин — штука общеизвестная. Ну а если говорить серьезно, то объект интереса Элен и впрямь хорош, ведь играет его знаменитый танцовщик Сергей Полунин.

Режиссер: Даниэль Арбид. В ролях: Летиция Дош, Сергей Полунин и др.

В российском прокате с 14 января.