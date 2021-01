Роберт Родригес на коне: у детского фильма «Мы можем быть героями» появится сиквел

У студии Netflix большие планы на новый детский супергеройский фильм «Мы можем быть героями». Напомним, он вышел на популярной видеоплатформе 25 декабря, а после Нового года компания объявила, что за первые четыре недели стрима его должны посмотреть не менее 44 миллионов семей — такой успех ему предвещают предварительные цифры. Ожидается, что боевик про суперспособности у подростков станет самым большим прорывом сервиса по стартовым просмотрам.

После этой новости режиссер картины Роберт Родригес сообщил в Twitter, что уже готовит продолжение.

44 MILLION FAMILIES will have suited up for WE CAN BE HEROES in its first 4 weeks!! And… BREAKING NEWS: The Heroics are coming back for round two! I’m in full development of the sequel with @Netflix! pic.twitter.com/swFm7xWIC7

— Robert Rodriguez (@Rodriguez) January 4, 2021