Стартовали съемки фильма про Сергея Есенина с Александром Петровым и Кристиной Асмус

Видеосервис Start при поддержке Фонда кино приступил к созданию триллера про Сергея Есенина под рабочим названием «Декабрь». Режиссером и автором сценария картины выступит Клим Шипенко, снявший кинохиты «Холоп», «Текст» и «Салют-7». У проекта звездный актерский состав: Александр Петров, Кристина Амсус, Александр Самойленко, Владимир Вдовиченков, Кирилл Нагиев и другие известные артисты.

По сюжету Сергей Есенин мчится навстречу своей возлюбленной Айседора Дункан, которая подготовила побег поэта из СССР. Главному герою нужно попасть в Ригу, но перед этим его ждет безумная череда событий в Ленинграде.

Клим Шипенко признается, что является поклонником творчества Есенина и еще со студенческих лет мечтает экранизировать его историю.

«Таинственная смерть, противоречивость характера, всенародная слава и, конечно, талант — все это является огромным полем для творчества и искусства, — говорит режиссер. — После фильма «Текст» мы с Сашей Петровым хотели продолжить наш творческий тандем. У меня был уже написан сценарий «Декабря», и я подумал, что он обладает чувством, которое я ищу в актере на главную роль. После проб стало понятно, что сильных конкурентов у Саши нет».

Шипенко уверен, что Петрову под силу воплотить на экране драму и внутреннюю боль последних дней жизни поэта, хотя постановщик понимает, что им придется работать с достаточно рискованным материалом.

Стартовавшие съемки пройдут в обеих столицах России, киношники уже приготовили декорации площадью более 7 тысяч квадратных метров, в которых будут воплощены исторические улицы Петербурга и гостиница «Англетер». Не обойдется и без применения компьютерной графики.

Ожидается, что картина выйдет в кино в конце 2021 года или в начале 2022-го.

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