Драма «Дэвид Боуи. Человек со звезды» и другие премьеры недели

«Дэвид Боуи. Человек со звезды» (оригинальное название — Stardust), 2020, Великобритания, драма.

Резкий всплеск интереса к английской рок-музыке в шоу-бизнесе принято называть «британским вторжением» — этим термином пресса охотно оперирует еще со времен «Битлз», и, похоже, пора опять доставать его из архивов. Британские рокеры вновь атакуют, правда, уже не со сцены, а с экрана: после «Богемской рапсодии», вдохновленной фигурой Фредди Меркьюри, и «Рокетмена», воспевающего Элтона Джона, в прокат выходит картина «Дэвид Боуи. Человек со звезды» — понять, кому она посвящена, совсем несложно.

Пикантность ситуации заключается в том, что родные и близкие Дэвида Боуи не смогли найти общий язык с создателями фильма и не разрешили им использовать музыки рок-легенды. В итоге фанаты получат фильм о Боуи без музыки Боуи, что само по себе уже делает картину уникальной.

Ее имеет смысл посмотреть хотя бы ради того, чтобы узнать, как авторы выкрутились в этой, казалось бы, патовой ситуации. Забегая вперед, скажем, что продюсеры не пошли на радикальные меры и не оставили полтора с лишним часа экранного времени вообще без песен: лазейка нашлась благодаря тому, что Дэвид на разных этапах карьеры делал кавер-версии чужих композиций — их зрители и услышат в фильме.

Что касается обычно самого больного вопроса — исполнителя главной роли, то здесь споров и противоречий, как ни странно, почти не было. Боуи сыграл 37-летний Джонни Флинн, совмещающий выступления с собственной группой The Sussex Wit с довольно успешной актерской карьерой.

Наиболее известная роль Флинна — Джордж Найтли, элегантный джентльмен и объект интереса героини костюмной мелодрамы «Эмма», снятой по одноименному роману Джейн Остин. С учетом того, что в «Человеке со звезды» Флинн также носит изящные наряды (и не только мужские), можно сказать, что «Эмма» стала дня него своеобразной репетицией и, пожалуй, довольно успешной.

Режиссер: Гэбриел Рэндж. В ролях: Джонни Флинн, Марк Мэрон и др.

В российском прокате с 7 января.

«Соседи сверху» (оригинальное название — Sentimental), 2020, Испания, комедия.

Многие из наших соотечественников недовольны своими соседями и, обсуждая их крайнюю невоспитанность, кивают на Европу — мол, вот там-то люди вести себя умеют! Так ли это, поможет понять испанская комедия «Соседи сверху». Главных героев крайне раздражает живущая этажом выше парочка, которая занимается сексом с таким воодушевлением, что никто в доме не может уснуть. Сами недовольные состоят в браке уже 15 лет, их сексуальные утехи остались в далеком прошлом, что лишь усиливает раздражение поведением соседей. Герои решают поговорить с шумными сладострастниками и убедить их любить друг друга чуть тише. Не нужно быть экспертом по проблемам испанских многоквартирных домов, чтобы понять, что подобная встреча ничем хорошим не закончится…

Режиссер: Сеск Гай. В ролях: Белен Куэста, Хавьер Камара и др.

В российском прокате с 7 января.

«С днем смерти» (оригинальное название — Death of Me), 2020, США, ужасы.

Лишенные возможности путешествовать по дальним странам россияне не без зависти будут наблюдать за американской парой, отдыхающей на красивом тайском острове, жители которого очень гордятся тем, что за последние 200 лет все тайфуны обходили их стороной.

Впрочем, зависть зрителей испарится уже на первых секундах, когда мы увидим героев — помятых, грязных и категорически не понимающих, что с ними произошло накануне. Очнувшись в своем уютном бунгало, Нил и Кристина пытаются сообразить, где они вчера были, что ели и, главное, что пили — очевидно, что их мучает жесточайшее похмелье.

Разобраться в ситуации помогает записанное на смартфон видео: да, вот они сидят в ресторане, вот им предлагают какой-то местный напиток, а вот Нил… насилует, душит и закапывает Кристину!

Жители острова, к которым опешившие туристы обращаются за разъяснениями, улыбаются и поднимают пальцы вверх — мол, молодцы, крутое видео сняли, выглядит как настоящее, прямо Голливуд! Однако Нил и Кристина понимают, что видео отнюдь не постановочное и на привычный для Голливуда хеппи-энд в этой истории вряд ли стоит рассчитывать.

Пожалуй, не стоит рассчитывать на грандиозные откровения и тем, кто захочет на каникулах посмотреть ужастик «С днем смерти» — крепкий, местами жуткий и, несомненно, украшенный вдохновенной игрой звезды четвертого «Крепкого орешка» Мэгги Кью. Но перехваливать этот фильм не за что и незачем: любой киноман со стажем вспомнит десятки картин, где на основе азиатской экзотики замешивается ядреный коктейль из древних ритуалов и жутких галлюцинаций.

Но ни в коем случае нельзя обойти вниманием играющего роль Нила Люка Хемсворта, старшего брата хорошо известных нам Криса и Лиама Хемсвортов. По сути, «С днем смерти» — первый шанс оценить актерские способности Хемсворта-старшего и понять, почему этот 40-летний австралиец так и не дорос в отличие от своих смазливых братцев до блокбастеров уровня «Тора» или «Голодных игр».

Режиссер: Даррен Линн Боусман. В ролях: Мэгги Кью, Люк Хемсворт и др.

В российском прокате с 7 января.

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